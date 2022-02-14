النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

نقل مقاتلات "F-22" الاميركية لمساعدة الإمارات في صد الهجمات اليمنية

القوات الجوية الأميركية تعلن وصول طائرات مقاتلة أميركية من طراز "F-22"، استجابة لطلب إماراتي، في إطار "مواجهة التي تشنّها القوات المسلحة اليمنية".
رمز الخبر: ۶۲۸۶۶
تأريخ النشر: 13 February 2022

وصلت طائراتٌ مقاتلةٌ أميركيةٌ، من طراز "F-22"، إلى الإمارات يوم السبت، وذلك بعد الطلب الإماراتي من الولايات المتحدة بـ"المساعدة"، في أعقاب الهجمات التي شنّتها القوات المسلحة اليمنية بطائرات مسيّرة، ردّاً على مشاركة الإمارات في التحالف السعودي في حربه على اليمن.

وقالت القوات الجوية الأميركية إنَّ "طائرات رابتور وصلت إلى قاعدة الظفرة الجوية، في الإمارات العربية المتحدة، اليوم، كجزءٍ من مظاهرة متعددة الأوجه للدعم الأميركي، بعد سلسلةٍ من الهجمات طوال شهر كانون الثاني/يناير، هددت القوات المسلحة الأميركية والإماراتية المتمركزة في المنشأة المضيفة".
ويوم الأحد الماضي، زار الجنرال كينيث ماكنزي، رئيس القيادة المركزية الأميركية، الإمارات. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، نقلاً عن ماكنزي، أنَّ "الولايات المتحدة تعمل مع الإمارات لإيجاد حلولٍ لمكافحة هجمات الطائرات بدون طيار قبل إطلاقها".
وقال رئيس القيادة المركزية الأميركية إنَّ "الضربات اليمنية للإمارات تمثّل تغييراً جذرياً"، وأعلن أنَّ "الولايات المتحدة سترسل سرباً من طائرات F-22 ".
وتابع: "لقد أحضرنا مدمرةٍ صاروخيةٍ موجّهةٍ، لديها قدراتُ دفاعٍ صاروخيٍّ باليستيٍّ. وستقوم بدورياتٍ في مياه الإمارات، وتعمل عن كثب مع المدافعين الجويين الإماراتيين لحماية بلادهم".
وفي 17 كانون الثاني/يناير الماضي، أدان مستشار الأمن القوم الأميركي، جيك سوليفان، الهجمات الجوية اليمنية على الإمارات، وقال "سنتعاون مع الإماراتيين وشركائنا الدوليين لمحاسبة الحوثيين، الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن هذا الهجوم". 
وأضاف أن "التزامنا أمن دولة الإمارات لا يتزعزع، ونحن نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين في مواجهة جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم".
وشهد الشهر الماضي 4 هجماتٍ على الإمارات، أعلنت القوات المسلحة اليمنية مسؤوليتها عن 3 منها، آخرها نهاية الشهر وهي عملية إعصار اليمن الثالثة، فيما وتبنّت جماعة "ألوية الوعد الصادق" العراقية العملية الرابعة.

المصدر: الميادين

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الاعلام بالعيد الماسي لإذاعة دمشق: الاذاعة لعبت دور بتشكيل الوعي والوجدان وتنوير العقل
الكاظمي يستقبل منتسباً بالدفاع المدني أنقذ طفلة من حريق في منطقة الشعب
وفد من حكومة "طالبان" في قطر للقاء ممثلين عن الخليج والاتحاد الأوروبي
صفقة عسكرية بين الإحتلال والمغرب بقيمة 500 مليون دولار
جيش الإحتلال يسقط طائرة مسيرة تابعة له على الحدود مع لبنان
المستوطنون يواصلون الاعتداء على أهالي الشيخ جراح تحت حماية قوات الاحتلال
بوريل: بوتين وماكرون لا يتواصلان معي بأي شيء
مستشار الأمن القومي:لا نستطيع التنبؤ بموعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا لكنه قد يحدث بأي لحظة
البرلمان يعيد انتخاب شتاينماير رئيسًا للبلاد لولاية ثانية
وزير الدفاع يلتقي السفير الصيني لدى بغداد بمناسبة انتهاء مهامه
بيان ثلاثي كوري جنوبي أمريكي ياباني يدين اختبارات الصواريخ البالستية في كوريا الشمالية
الآلاف يتظاهرون احتجاجاً على قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس
رغم الاعصار "دوفي" .. تصاعد الاحتجاجات على قيود كورونا والزامية التطعيم في البلاد
الطالبات المعارضات: تلقينا تهديدًا ويخيروننا بين الدين والتعليم
مظاهرات حاشدة في كييف رفضًا للحرب وتعبيرًا عن الوحدة ضد التهديدات الخارجية
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية والأخير يرد: القرار مسيس
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
تيار الوفاء یحذّر من تحوّل البحرين لفلسطين ثانية
اجمالي اصابات كورونا يتخطى المليون مع تسجيل 5935 اصابة جديدة
نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي
تحرير الطفل فواز القطيفان بعد 4 أشهر على اختطافه
مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جرّاح وبن غفير يعلن اعادة افتتاح مكتبه الأحد في الحي
البرهان: لسنا في عداء مع إسرائيل والجزيرة خرقت قوانين السودان
قائد الدفاع الجوي يزور قاعدة بلد الجوية: لتأمين الحماية الكاملة لها
مسيرات في عدد من المناطق تحضيرًا لإحياء الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاقة ثورة فبراير
رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمباني البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزير الخارجية يلتقي مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي في الخرطوم
سياسي بحريني : النظام البحريني يسعى لتشويه الحراك المطلبي الشعبي بدعم الغرب
السلطات تعلن إلغاء آخر قيود مكافحة كورونا