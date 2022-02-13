مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جرّاح وبن غفير يعلن اعادة افتتاح مكتبه الأحد في الحي

هاجم مستوطنون مساء اليوم السبت، منازل أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتة، حيث قاموا بإلقاء الحجارة على منازل الفلسطينيين وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال الاسرائيلية في الحي.

احتشد عشرات المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وبالتحديد عند منزل عائلة سالم المقدسيّة التي استولى المستوطنون على منزلهم، واعتدوا على أهالي الحيّ بالغاز المسيّل للدموع ومن خلال إلقاء الحجارة.

وانتشرت شرطة الاحتلال في الحيّ ووفّرت الحماية للمستوطنين وقمعت الأهالي هناك، وأظهرت مقاطع فيديو مصوّرة من الحيّ أن هناك حالات اختناق جرّاء استنشاق الغاز.

وفي وقت سابق مساء السبت، أعلن عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، أنه سيفتتح يوم غد الأحد، مكتبه البرلماني في حيّ الشيخ جرّاح، لزعمه أنه "سيحرس عائلة مستوطنين الدولة لم توفر لهم الحماية".

وزعم بن غفير أن مقدسيين أحرقوا مركبة لمستوطن في حي الشيخ جرّاح واعتدوا على منزله الذي استوطن فيه مع عائلته.

المصدر:يونيوز