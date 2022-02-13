وزير الخارجية يلتقي مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي في الخرطوم

التقى وزير الخارجية السوداني، السفير علي الصادق علي، بمفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، بانكولي أديوي، وتطرق اللقاء الى جهود الاتحاد الأفريقي في تحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

التقى وزير الخارجية السوداني، السفير علي الصادق علي، بمفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، بانكولي أديوي، وتطرق اللقاء الى جهود الاتحاد الأفريقي في تحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

واوضح مدير عام الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية السفير حسن عبد السلام عمر، أن وزير الخارجية المكلف ناقش مع مفوض الشؤون السياسة والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي الذي يزور البلاد هذه الأيام المساعي المقدرة من الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف السودانية للوصول إلى توافق وطني يدعم التحول الديمقراطي المنشود.

واشار الى ان الوزير قدم شرحًا وافيًا لجهود الحكومة لاقامة حوار وطني شامل ينهي حالة الانسداد السياسي الراهنة ويشمل جميع الأطراف ولا يستثني أحدًا، مشيرًا إلى شكره وامتنانه لجهود الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم و الأمن في توطيد ورتق النسيج الاجتماعي وترسيخ الديمقراطية في القارة الأفريقي من خلال تبني الحلول السلمية على أساس ما أعلنه الاتحاد الأفريقي تحت شعار "إسكات البنادق" عبر دعم الحكم الرشيد و التنمية في القارة.

وأضاف السفير عبد السلام أن الوزير عبّر عن اشادة حكومة السودان بالبيان الصادر من مجلس السلم والأمن حول الأوضاع في السودان في فبراير الجاري، وبحسب السفير اتصف بيان المجلس بالتوازن والموضوعية.

من جانبه أكد بانكولي ان الوفد جاء للاستماع لكافة الأطراف ومساعدتهم للوصول إلى حلول تضمن سلام وحدة و استقرار السودان، لافتًا إلى أن القضايا الأفريقية يجب أن تحل بواسطة الأفارقة أنفسهم.

هذا وقد وصل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي بقيادة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي ومفوض السلم و الأمن بالاتحاد الأفريقي، بانكولي أديوي ومحمد الحسن ولد لبات مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

المصدر:يونيوز