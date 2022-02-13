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البرهان: لسنا في عداء مع إسرائيل والجزيرة خرقت قوانين السودان

خلال حوار مع التلفزيون الرسمي السوداني، قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن "قناة الجزيرة مباشرة خرقت القوانين والعمل المهني، لذلك تم إيقافها وليس لدينا خصومة مع السياسيين"، وأكد أن "السودان ليس في حالة عداء مع إسرائيل ويتواصلون معها لأجل المصحلة العليا في تأمين البلاد والإقليمي"
رمز الخبر: ۶۲۸۶۳
تأريخ النشر: 13 February 2022

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن "قناة الجزيرة مباشرة خرقت القوانين والعمل المهني، لذلك تم إيقافها وليس لدينا خصومة مع السياسيين".

وخلال حوار مع التلفزيون الرسمي السوداني، اليوم السبت، أكد البرهان أن "السودان ليس في حالة عداء مع إسرائيل ويتواصلون معها لأجل المصحلة العليا في تأمين البلاد والإقليمي"، مشيرًا الى أن الزيارات المتبادلة بين بلاده وكيان الاحتلال الاسرائيلي هي لأغراض "عسكرية وأمنية" وليست سياسية.

وأضاف البرهان أن "موضوع العلاقة مع إسرائيل يؤخذ من قبل الكثير من الناس بحساسية، وأن العلاقة بين السودان وإسرائيل ليست سرية".

واوضح البرهان: "إننا نسعى للانفتاح وأن يكون السودان جزء من المجتمع الدولي، وأننا ليس لدينا أعداء مع أحد"، لافتًا الى أن "التعامل مع إسرائيل لم يتوقف منذ لقاء عنتبي في أوغندا، وكل علاقتنا مع إسرائيل محصورة في التعاون الأمني والعسكري".

ولفت في حديثه، إلى أن "التعاون العسكري والأمني مع إسرائيل فيه فائد للوطن، وإنهم يسعون للفائدة الوطن".

وقال إنه " لم يزر السودان أي مسؤول إسرائيلي كبير وأن كل الزيارات التي تمت هي من مسؤولين عسكريين وأمنيين، وهذا شيء طبيعي بين دول العالم".

وتابع قائلاً: "ساعدتنا الزيارات المتبادلة مع الجانب الإسرائيلي في تبادل المعلومات في إلقاء القبض على مجموعات إرهابية موجودة في السودان كان يمكن أن تهدد أمن السودان والاقليم" ( دون تفصيل).

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الرسمية، الأربعاء، إن مبعوثا سودانيا وصل إلى الاراضي المحتلة مطلع الأسبوع، فيما لم يصدر عن السودان اي تعليق بشأن ذلك.

وأعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي والسودان نهاية عام 2020، تطبيع العلاقات بين الطرفين، وسط رفض شعبي في ظل مرور البلاد بمرحلة انتقالية لم تسفر بعد عن سلطات منتخبة.

المصدر:يونيوز

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