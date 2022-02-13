تيار الوفاء یحذّر من تحوّل البحرين لفلسطين ثانية

حذّر القيادي في تيار الوفاء الإسلامي، السيد مرتضى السندي، من تحول البحرين لفلسطين ثانية، بعد إعطاء الشاباك والموساد مهمة تطوير وإدارة الوضع الامني في الداخل البحريني، واعطاء الصهاينة قاعدة بحرية عسكرية.

حذّر القيادي في تيار الوفاء الإسلامي، السيد مرتضى السندي، من تحول البحرين لفلسطين ثانية، بعد إعطاء الشاباك والموساد مهمة تطوير وإدارة الوضع الامني في الداخل البحريني، واعطاء الصهاينة قاعدة بحرية عسكرية.

وقال السندي في كلمة له خلال مهرجان تأبيني للشهداء أقيم في مدينة قم المقدسة تحت عنوان "صناع الحياة" مساء الخميس الماضي، إن "المشروع الخطير الذي يقدم عليه الخليفيون اليوم قد تجاوز موضوع التطبيع والتعامل والتآمر بل وصل لبيع الوطن وأهله للصهاينة. وشدد على أن "المسؤولية اليوم تقع على عاتق الجميع لإنقاذ البحرين من أن تتحول لفلسطين ثانية".

ودعا السندي علماء الدين والنخب للقيام بدورها "لتبيين الخطر الكبير الذي يدهم البحرين ومستقبلها”، لافتًا إلى أن “أي تراخي في هذا الأمر سيدفعنا أثمانا باهضة في الغد القريب".

وأكد إلى أن هناك حاجة "للقلم والفلم والصرخة والهتاف والشعر والكتاب ونحتاج للبندقية والسلاح للتصدي للمشروع الخطير الذي يرهن مستقبل البلد بيد الصهاينة الاوغاد".

وشدد على أن ما يحدث من تسارع للخطوات بين البحرين والكيان الصهيوني تعدى "المطالب السياسية والحقوقية وأصبحت المسألة هوية وطن وسيادة وطن ومستقبل شعب".

المصدر:يونيوز