النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۹مشاهدات
‍ پ

رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمباني البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة

استكمل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، جولته التفقدية، التي بدأها صباح اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الشيوخ، وميدان ساري العلم.
رمز الخبر: ۶۲۸۶۱
تأريخ النشر: 13 February 2022

استكمل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، جولته التفقدية، التي بدأها صباح اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الشيوخ، وميدان ساري العلم.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أروقة مبنى مجلس النواب ومبنى مجلس الشيوخ، حيث اطلع من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهندسية للقوات المسلحة، على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية لمبنى مجلسي النواب والشيوخ، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

كما تعرف رئيس الوزراء على موقف تنفيذ الأعمال الاعتيادية والكهروميكانيكية، وقام بجولة في أنحاء القاعات الرئيسية، وصالات الاستقبال، والمكاتب الرئيسية.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع ساري العلم، الذي تنفذه إدارة المهندسين العسكريين، حيث استعرض مسؤولو المشروع "الموقف التنفيذي، الذي يتكون من مسرح دائري يسع 1200 فرد، ومبنى مسطحا بمساحة 5 آلاف م 2 حول الساري، ونافورة دائرية حول مبنى الساري بمسطح 4 آلاف م2، ويصل ارتفاع ساري العلم إلى 207.75 متر، ويتكون من 10 وصلات بأطوال تتراوح بين 10 أمتار و30 مترا، بأوزان تتراوح بين 15 و135 طنا، وعلم الجمهورية40×60."

وأشار مسؤولو المشروع إلى أنه تم "تسليم الطبقة السادسة من الإحلال في الجزء المتاح من مبنى الساري، كما تمت عملية إزالة الردم لمبنى ساري العلم، والكوبري، وغرفة الطلمبات، وصب الخرسانة العادية 338م3 لمبنى الساري. كما تم التنويه إلى تركيب الجزء المعدني الخاص بقاعدة ساري العلم."

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جرّاح وبن غفير يعلن اعادة افتتاح مكتبه الأحد في الحي
وزير الخارجية يلتقي مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي في الخرطوم
البرهان: لسنا في عداء مع إسرائيل والجزيرة خرقت قوانين السودان
تيار الوفاء یحذّر من تحوّل البحرين لفلسطين ثانية
رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمباني البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
السلطات تعلن إلغاء آخر قيود مكافحة كورونا
اجمالي اصابات كورونا يتخطى المليون مع تسجيل 5935 اصابة جديدة
قائد الدفاع الجوي يزور قاعدة بلد الجوية: لتأمين الحماية الكاملة لها
نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
تحرير الطفل فواز القطيفان بعد 4 أشهر على اختطافه
إزالة العلم البريطاني عن مبنى السفارة البريطانية في كييف ودول تطلب من رعاياها المغادرة
طوكيو تدرس تخفيف حظر دخول الأجانب غير المقيمين
للمرة الثالثة.. إقامة صلاة الاستسقاء بمساجد البلاد
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-02-2022
الرئاسة الفرنسية: اتصال هاتفي متوقع بين ماكرون وبوتين غدا السبت
وزير الزراعة التركي من بغداد: تعاون مشترك مع العراق يخص تبادل المنتجات
تواصل عمليات التطعيم بلقاح كورونا وسط ارتفاع في أعداد المصابين
إقليم أونتاريو يفرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات كورونا
بغداد تستلم أعتدة ومدرعات قتالية من بلغاريا
مستشار الأمن القومي: نتوقع غزوا روسيا لأوكرانيا بأية لحظة وسيبدأ بقصف جوي
شجرة كورو المعمرة في مدينة افران.. معلم يجذب السياح ورواد الطبيعة
ماكرون رفض إجراء فحص فيروس كورونا بموسكو خوفا على وقوع حمضه النووي في أيدي الروس
الكيان الصهيوني يجلي أسر دبلوماسييه من أوكرانيا
البحرين تدعي بان إلحاق ضابط إسرائيلي بجيشها مرتبط بتحالف يضم 34 دولة
فاو: الجفاف يهدد حياة 20 مليون أفريقي
الجيش اللبناني یحمّل الکیان الصهیوني مسؤولية اعتداءاته المتكررة على الاراضي اللبنانية
السيد صفي الدين: حزب الله يولي اهتماما خاصا للانتخابات المقبلة ويخوضها بذات الموقف السياسي
وزير الخارجية الأمريكي يصل فيجي وواشنطن تعتزم فتح سفارة في جزر سولومون