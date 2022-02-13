النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۸مشاهدات
‍ پ

السلطات تعلن إلغاء آخر قيود مكافحة كورونا

أعلنت النرويج، اليوم السبت، تخليها عن آخر قيود مكافحة فيروس كورونا، وذلك بإلغاء إلزامية التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة في الأماكن المزدحمة.
رمز الخبر: ۶۲۸۶۰
تأريخ النشر: 13 February 2022

أعلنت النرويج، اليوم السبت، تخليها عن آخر قيود مكافحة فيروس كورونا، وذلك بإلغاء إلزامية التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة في الأماكن المزدحمة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء يوناس ياهر ستور خلال مؤتمر صحفي.

وقال رئيس الوزراء إن "التزام مسافة متر من التباعد ينتهي. نلغي التوصية بالتباعد الاجتماعي".

وأوضح أن التفاعل الاجتماعي أصبح ممكنا مثلما كان الوضع في السابق عبر المشاركة في نزهات ليلية، وأحداث ثقافية وغيرها والتوجه للعمل في الحافلات والقطارات والعبارات.

وفي مطلع شباط/ فبراير، ألغت النرويج غالبية قيود مكافحة كورونا، مثل العمل عن بعد أو تقليص حجم التجمعات.

وجرى اليوم السبت، استبدال إلزامية العزل لمدة أربعة أيام بعد اكتشاف الإصابة بمجرد توصية.

ولم يعد الأطفال الذين يعانون أعراضا في الجهاز التنفسي مرغمين على إجراء فحوص.

وشهدت النرويج منذ بدء الوباء تسجيل 986,851 إصابة و1440 وفاة بالفيروس، وتلقى أكثر من 91% من السكان جرعتين من اللقاح.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جرّاح وبن غفير يعلن اعادة افتتاح مكتبه الأحد في الحي
وزير الخارجية يلتقي مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي في الخرطوم
البرهان: لسنا في عداء مع إسرائيل والجزيرة خرقت قوانين السودان
تيار الوفاء یحذّر من تحوّل البحرين لفلسطين ثانية
رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمباني البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
السلطات تعلن إلغاء آخر قيود مكافحة كورونا
اجمالي اصابات كورونا يتخطى المليون مع تسجيل 5935 اصابة جديدة
قائد الدفاع الجوي يزور قاعدة بلد الجوية: لتأمين الحماية الكاملة لها
نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
تحرير الطفل فواز القطيفان بعد 4 أشهر على اختطافه
إزالة العلم البريطاني عن مبنى السفارة البريطانية في كييف ودول تطلب من رعاياها المغادرة
طوكيو تدرس تخفيف حظر دخول الأجانب غير المقيمين
للمرة الثالثة.. إقامة صلاة الاستسقاء بمساجد البلاد
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-02-2022
الرئاسة الفرنسية: اتصال هاتفي متوقع بين ماكرون وبوتين غدا السبت
وزير الزراعة التركي من بغداد: تعاون مشترك مع العراق يخص تبادل المنتجات
تواصل عمليات التطعيم بلقاح كورونا وسط ارتفاع في أعداد المصابين
إقليم أونتاريو يفرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات كورونا
بغداد تستلم أعتدة ومدرعات قتالية من بلغاريا
مستشار الأمن القومي: نتوقع غزوا روسيا لأوكرانيا بأية لحظة وسيبدأ بقصف جوي
شجرة كورو المعمرة في مدينة افران.. معلم يجذب السياح ورواد الطبيعة
ماكرون رفض إجراء فحص فيروس كورونا بموسكو خوفا على وقوع حمضه النووي في أيدي الروس
الكيان الصهيوني يجلي أسر دبلوماسييه من أوكرانيا
البحرين تدعي بان إلحاق ضابط إسرائيلي بجيشها مرتبط بتحالف يضم 34 دولة
فاو: الجفاف يهدد حياة 20 مليون أفريقي
الجيش اللبناني یحمّل الکیان الصهیوني مسؤولية اعتداءاته المتكررة على الاراضي اللبنانية
السيد صفي الدين: حزب الله يولي اهتماما خاصا للانتخابات المقبلة ويخوضها بذات الموقف السياسي
وزير الخارجية الأمريكي يصل فيجي وواشنطن تعتزم فتح سفارة في جزر سولومون