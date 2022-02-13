السلطات تعلن إلغاء آخر قيود مكافحة كورونا

أعلنت النرويج، اليوم السبت، تخليها عن آخر قيود مكافحة فيروس كورونا، وذلك بإلغاء إلزامية التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة في الأماكن المزدحمة.

أعلنت النرويج، اليوم السبت، تخليها عن آخر قيود مكافحة فيروس كورونا، وذلك بإلغاء إلزامية التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة في الأماكن المزدحمة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء يوناس ياهر ستور خلال مؤتمر صحفي.

وقال رئيس الوزراء إن "التزام مسافة متر من التباعد ينتهي. نلغي التوصية بالتباعد الاجتماعي".

وأوضح أن التفاعل الاجتماعي أصبح ممكنا مثلما كان الوضع في السابق عبر المشاركة في نزهات ليلية، وأحداث ثقافية وغيرها والتوجه للعمل في الحافلات والقطارات والعبارات.

وفي مطلع شباط/ فبراير، ألغت النرويج غالبية قيود مكافحة كورونا، مثل العمل عن بعد أو تقليص حجم التجمعات.

وجرى اليوم السبت، استبدال إلزامية العزل لمدة أربعة أيام بعد اكتشاف الإصابة بمجرد توصية.

ولم يعد الأطفال الذين يعانون أعراضا في الجهاز التنفسي مرغمين على إجراء فحوص.

وشهدت النرويج منذ بدء الوباء تسجيل 986,851 إصابة و1440 وفاة بالفيروس، وتلقى أكثر من 91% من السكان جرعتين من اللقاح.

المصدر:يونيوز