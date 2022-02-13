اجمالي اصابات كورونا يتخطى المليون مع تسجيل 5935 اصابة جديدة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​، في تقريرها اليومي، "تسجيل 5935 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) عن يوم أمس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 1012044".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 5825 إصابة بين المقيمين و110 حالات بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 17 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9824".

وذكرت أنّ "عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 804، من بينها 385 في العناية المركّزة"، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 31160، منها 5462 في المعابر".

وكانت قد أفادت الوزارة في تقريرها أمس، بأنّ "عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 791، من بينها 382 في العناية المركّزة".

المصدر:يونيوز