قائد الدفاع الجوي يزور قاعدة بلد الجوية: لتأمين الحماية الكاملة لها

زار قائد الدفاع الجوي العراقي، الفريق الركن معن زيد إبراهيم السعدي، اليوم السبت، قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، حيث كان في استقباله قائد القاعدة وآمر المقر المسيطر لقيادة الدفاع الجوي وآمر كتيبة الصواريخ المكلفة بحماية القاعدة.

زار قائد الدفاع الجوي العراقي، الفريق الركن معن زيد إبراهيم السعدي، اليوم السبت، قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، حيث كان في استقباله قائد القاعدة وآمر المقر المسيطر لقيادة الدفاع الجوي وآمر كتيبة الصواريخ المكلفة بحماية القاعدة.

واطلع الفريق السعدي على تفاصيل الانفتاح والانتشار لتغطية محيط القاعدة بما يلائم تأمين الحماية الكاملة لها، نظراً لأهميتها وموقعها الحيوي والاستراتيجي.

كما أكد على التعاون التام والتنسيق المستمر بين القطعات الموجودة فيها؛ لضمان النجاح الدائم في العمل والواجب المناط بكافة القطعات والتشكيلات.

وأثنى على الجهود المبذولة والتضحيات المستمرة في تأمين الحماية الكاملة لسماء القاعدة والوطن الغالي من التهديدات الجوية والخروقات والهجمات المعادية

المصدر:يونيوز