نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو مساء اليوم السبت، وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي رئيس المفوضية، وبحضور كل من بانجولي ادوي مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن، و محمد الحسن ولد لبات مدير ديوان رئيس المفوضية، والسفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان، إلى جانب السفير حسن عبد السلام عمر مدير الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية.

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو مساء اليوم السبت، وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي رئيس المفوضية، وبحضور كل من بانجولي ادوي مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن، و محمد الحسن ولد لبات مدير ديوان رئيس المفوضية، والسفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان، إلى جانب السفير حسن عبد السلام عمر مدير الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية.

ورحّب نائب رئيس مجلس السيادة، بزيارة وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي للسودان، مشيداً بالدور الكبير والمتعاظم الذي ظل يضطلع به الاتحاد الأفريقي لمعالجة العديد من المشاكل التي تواجه دول القارة.

وقدّم دقلو شرحاً وافياً للوفد الأفريقي حول الأوضاع بالبلاد، بالتركيز على الأزمة السياسية الراهنة، معلناً ترحيب السودان بأي دور يمكن أن يؤديه الاتحاد الأفريقي، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مشدداً على أهمية الحوار كمدخل أساسي لحل الخلافات القائمة كافة، وذلك بمشاركة جميع السودانيين، مشيراً إلى التزامهم بضرورة التحول الديمقراطي، واجراء الانتخابات بالبلاد في نهاية الفترة الانتقالية.

من جانبه أشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الى الدور الإيجابي الذي قام به الاتحاد للتوفيق بين الأطراف السودانية في العام ٢٠١٩م، مبيناً أن زيارة السودان تهدف للوقوف عن كثب على الأوضاع، والاستماع للأطراف السودانية كافة.

وأوضح أن الوفد لم يأت بحلول مسبقة للأزمة السودانية، لافتاً إلى أنه بعد العودة ربما تتبلور لديهم مقترحات عملية للحل.

المصدر:يونيوز