في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته

في الذكرى السنوية الرابعة عشر لإستشهاد القائد الحاج عماد مغنية "الحاج رضوان"، نشر الاعلام الحربي مقطعاً مصوراً من محاضرة تُعرَض للمرة الأولى للشهيد يتحدث فيها عن مراحل وجود المقاومة في لبنان وتحولها الى مجتمع وأجيال بات من الصعب ازالتها.

في الذكرى السنوية الرابعة عشر لإستشهاد القائد الحاج عماد مغنية "الحاج رضوان"، نشر الاعلام الحربي مقطعاً مصوراً من محاضرة تُعرَض للمرة الأولى للشهيد يتحدث فيها عن مراحل وجود المقاومة في لبنان وتحولها الى مجتمع وأجيال بات من الصعب ازالتها.

وأضاف الشهيد القائد مغنية ان وجود المقاومة بات له جذور مهمة وعميقة في هذا المجتمع ولسنا حالة اسلامية، مؤكدًا أن الهدف الاساسي والرئيسي هو مواكبة هذا الوجود والمحافظة عليه.

ويتحدث الأمين العام لحزب عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الواقع في 16-2-2022 لمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء ومن المقرر ان يتطرق الى عددٍ من المواضيع السياسية.

وفي الثاني عشر من شباط/فبراير عام 2008 وبعد خمس وعشرين سنة من الملاحقة وتسخير اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية والغربية وحتى العربية لتعقبه، اغتال الاحتلال الإسرائيلي القائد الجهادي الكبير في حزب الله الحاج عماد مغنية، وما بين العامين 2008 و2019، حقبة قلبت موازين المواجهة بين المقاومة والعدو الإسرائيلي.

المصدر:يونيوز