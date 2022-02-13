النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته

في الذكرى السنوية الرابعة عشر لإستشهاد القائد الحاج عماد مغنية "الحاج رضوان"، نشر الاعلام الحربي مقطعاً مصوراً من محاضرة تُعرَض للمرة الأولى للشهيد يتحدث فيها عن مراحل وجود المقاومة في لبنان وتحولها الى مجتمع وأجيال بات من الصعب ازالتها.
رمز الخبر: ۶۲۸۵۶
تأريخ النشر: 13 February 2022

في الذكرى السنوية الرابعة عشر لإستشهاد القائد الحاج عماد مغنية "الحاج رضوان"، نشر الاعلام الحربي مقطعاً مصوراً من محاضرة تُعرَض للمرة الأولى للشهيد يتحدث فيها عن مراحل وجود المقاومة في لبنان وتحولها الى مجتمع وأجيال بات من الصعب ازالتها.

وأضاف الشهيد القائد مغنية ان وجود المقاومة بات له جذور مهمة وعميقة في هذا المجتمع ولسنا حالة اسلامية، مؤكدًا أن الهدف الاساسي والرئيسي هو مواكبة هذا الوجود والمحافظة عليه.

ويتحدث الأمين العام لحزب عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الواقع في 16-2-2022 لمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء ومن المقرر ان يتطرق الى عددٍ من المواضيع السياسية.

وفي الثاني عشر من شباط/فبراير عام 2008 وبعد خمس وعشرين سنة من الملاحقة وتسخير اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية والغربية وحتى العربية لتعقبه، اغتال الاحتلال الإسرائيلي القائد الجهادي الكبير في حزب الله الحاج عماد مغنية، وما بين العامين 2008 و2019، حقبة قلبت موازين المواجهة بين المقاومة والعدو الإسرائيلي.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جرّاح وبن غفير يعلن اعادة افتتاح مكتبه الأحد في الحي
وزير الخارجية يلتقي مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي في الخرطوم
البرهان: لسنا في عداء مع إسرائيل والجزيرة خرقت قوانين السودان
تيار الوفاء یحذّر من تحوّل البحرين لفلسطين ثانية
رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمباني البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
السلطات تعلن إلغاء آخر قيود مكافحة كورونا
اجمالي اصابات كورونا يتخطى المليون مع تسجيل 5935 اصابة جديدة
قائد الدفاع الجوي يزور قاعدة بلد الجوية: لتأمين الحماية الكاملة لها
نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
تحرير الطفل فواز القطيفان بعد 4 أشهر على اختطافه
إزالة العلم البريطاني عن مبنى السفارة البريطانية في كييف ودول تطلب من رعاياها المغادرة
طوكيو تدرس تخفيف حظر دخول الأجانب غير المقيمين
للمرة الثالثة.. إقامة صلاة الاستسقاء بمساجد البلاد
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-02-2022
الرئاسة الفرنسية: اتصال هاتفي متوقع بين ماكرون وبوتين غدا السبت
وزير الزراعة التركي من بغداد: تعاون مشترك مع العراق يخص تبادل المنتجات
تواصل عمليات التطعيم بلقاح كورونا وسط ارتفاع في أعداد المصابين
إقليم أونتاريو يفرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات كورونا
بغداد تستلم أعتدة ومدرعات قتالية من بلغاريا
مستشار الأمن القومي: نتوقع غزوا روسيا لأوكرانيا بأية لحظة وسيبدأ بقصف جوي
شجرة كورو المعمرة في مدينة افران.. معلم يجذب السياح ورواد الطبيعة
ماكرون رفض إجراء فحص فيروس كورونا بموسكو خوفا على وقوع حمضه النووي في أيدي الروس
الكيان الصهيوني يجلي أسر دبلوماسييه من أوكرانيا
البحرين تدعي بان إلحاق ضابط إسرائيلي بجيشها مرتبط بتحالف يضم 34 دولة
فاو: الجفاف يهدد حياة 20 مليون أفريقي
الجيش اللبناني یحمّل الکیان الصهیوني مسؤولية اعتداءاته المتكررة على الاراضي اللبنانية
السيد صفي الدين: حزب الله يولي اهتماما خاصا للانتخابات المقبلة ويخوضها بذات الموقف السياسي
وزير الخارجية الأمريكي يصل فيجي وواشنطن تعتزم فتح سفارة في جزر سولومون