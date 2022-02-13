البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"

تحدث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان عن استعداد الجيش لإجراء حوار بشأن فترة انتقالية في حال حدوث توافق وطني أو إجراء انتخابات.

تحدث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان عن استعداد الجيش لإجراء حوار بشأن فترة انتقالية في حال حدوث توافق وطني أو إجراء انتخابات.

وخلال حوار مع التلفزيون الرسمي السوداني، اليوم السبت، أعلن البرهان، أن "الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات أو توافق وطني في البلاد".

وعبّر البرهان عن "استعداد الجيش السوداني لإجراء حوار بشأن فترة انتقالية في حالة حدوث توافق"، مؤكداً أنه "ليس من حق أحد بحث إصلاح الجيش إذا لم تكن لديه حكومة منتخبة".

ورأى رئيس مجلس السيادة في السودان أن "الوثيقة الدستورية الانتقالية فيها مشاكل لأنها تستبعد بعض القوى السياسية".

وقال البرهان إنه "حال إجراء انتخابات أو وجود توافق وطني فإن الجيش سيترك الساحة السياسية، مؤكدا" ملتزمون كمكون عسكري أن تجرى الانتخابات في موعدها متى تهيأت البيئة المناسبة لذلك".

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، أننا "لن نختلف مع القوى المدنية إذا توافقت فيما بينها"، لافتاً إلى أنه "ليس من حق أحد بحث إصلاح الجيش إذا لم تكن لديه حكومة منتخبة".

وأبدى البرهان حزنه وأسفه لسقوط قتلى في الاحتجاجات، وقال إن "الشباب الذين يخرجون للشوارع مستعدون للتحاور معهم، وأيادينا ممدودة إليهم، وتواصلنا مع كثيرين في بحري والخرطوم ولدينا اتفاقيات ولكنها هناك من يأتي من الخارج بسيارات وبربكون المشهد وهم مستفيدون من ذلك".

وأردف: "هناك شكوك حول جهات تقتل المتظاهرين، وهناك من يتكسب من الموت، لكن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن معرفة الذي يقتل".

وتابع: "هناك مقبوض عليهم من الشرطة ويجري التحقيق معهم، وستتم محاسبة كل من يثبت تورطه".

وجدد البرهان رفضه لتوصيف ما قام به في 25 أكتوبر بالانقلاب، لافتًا الى أن ما تم خطوة تصحيحية جنبت البلاد مخاطر أمنية.

وشدد البرهان على أنه لم يتراجع عن فكرة "تفكيك نظام البشير"، لكن لجنة إزالة التمكين انحرفت عن مسارها مما ااستوجب تشكيل هيئة لمراجعة أعمالها.

وقال: "حتى الآن لم أتدخل في عمل لجنة مراجعة أعمال لجنة ازالة التمكين ولا أي جهة أخرى"، لافتا إلى أن توقيف بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة "تم وفق بلاغات جنائية تتعلق باشتباه خيانة الأمانة، وهو عمل قضائي نحترمه ولا نتدخل فيه."

ولفت الى أنه لم يتم تعين أي شخص من الخارج عقب قرارات 25 أكتوبر، بينما تسند المناصب القيادية لموظفين من داخل مؤسسات الدولة، وأن شخص يثبت انتمائه للنظام السابق يتم إبعاده.

وأكد رئيس مجلس السيادة التزام المكون العسكري بإجراء الانتخابات في موعدها بنهاية الفترة الانتقالية، لكن "يمكن أن يتم إجراء إنتخابات رئاسية، قبل الموعد المحدد لها".

وقال إن "المؤسسة العسكرية على قلب رجل واحد وتدعم التحول الديمقراطي"، لافتاً إلى أن قوات الدعم السريع لديها قانون معترف به من القوى السياسية التي تعمل على الوقيعة بينه والجيش".

وشدد على أن دمج كافة القوات في جيش واحد يحتاج إلى إجراءات وتوافق سياسي، والحكومة المنتخبة هي من ستقرر ما تفعله بشأن القوات الأمنية.

وعلق البرهان على تحركات المبعوث الأممي فولكر بيرتس، وقال إنه "ركز على العمل السياسي الداخلي، في حين أن مهمته تقديم مساعدات وتسهل عمل القوى الوطنية لتقديم مبادرة، فهو وسيط وليس من حقه إصدار مبادرة".

وقال إن "قناة الجزيرة مباشرة خرقت القوانين والعمل المهني لذلك تم إيقافها وليس لدينا خصومة مع السياسيين".

والفت إلى أن الادارة الأمريكية والكونغرس كان لديهم فهم خاطئ عن ما يجري في السودان، فبعض المشرعون كان يعتقدون أن الحكومة التي تم حلها منتخبة، واوضحنا لهم أنها جاءت باتفاق سياسي.

وشدد على أن العقوبات والتلويح بها من جانب الكونغرس الأمريكي ليس ذات جدوى.

واعتبر البرهان أن "السودان ليس في حالة عداء مع إسرائيل ويتواصلون معها لأجل المصحلة العليا في تأمين البلاد والإقليمي".

وقال إن "الزيارة التي يجريها إسرائيلون للسودان ذات طابع أمني واستخباراتي وليس سياسي".

وأوضح أنه "ليس لدينا سرية في ذلك، فلم يزورنا مسؤول إسرائيلي كبير حتى نعلنه، فكل الوفود من الأجهزة الأمنية لتبادل المعلومات".

وتابع: "المعلومات المتبادلة مكنت من ضبط جماعات إرهابية كان ستهدد الأمن بالسودان والإقليم".

المصدر:يونيوز