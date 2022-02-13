تحرير الطفل فواز القطيفان بعد 4 أشهر على اختطافه

أكدت مصادر سورية رسمية، مساء اليوم السبت، أنه تم تحرير الطفل المختطف فواز القطيفان، بعد 4 أشهر على اختطافه، من قبل عصابة طالبت بفدية مالية ضخمة وصلت حتى 500 مليون ليرة سورية.

أكدت مصادر سورية رسمية، مساء اليوم السبت، أنه تم تحرير الطفل المختطف فواز القطيفان، بعد 4 أشهر على اختطافه، من قبل عصابة طالبت بفدية مالية ضخمة وصلت حتى 500 مليون ليرة سورية.

وأشار المصادر، إلى أن الطفل قطيفان (5 سنوات) وصل إلى أهله بصحة جيدة، وذلك على الرغم من تعرضه للتعذيب المستمر من قبل خاطفيه، خلال الأشهر الماضية، في مسعى لزيادة الضغط على أهله لجمع الفدية.

وأوضحت المصادر أن الخاطفين وضعوا الطفل فواز، في صيدلية بمدينة نوى في ريف درعا وأبلغوا أهله وذلك بعد تسلمهم الفدية عبر وسطاء، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي وفريق طبي لفحص الطفل واستلامه، قبل أن يحتشد أهالي مدينة إبطع عند مدخل مدينتهم لاستقبال الطفل المحرر والذي أكد الأطباء أنه بصحة جيدة.

فيما لم يعرف ما حل بالعصابة الخاطفة، والتي يطالب السوريون بإلقاء القبض على أفرادها وتقديمها للعدالة.

وكانت قضية الطفل فواز لاقت تعاطفا واسعا في سوريا والعالم العربي، حيث أعرب عدد كبير من النجوم السوريين والعرب عن تعاطفهم وتضامنهم مع الطفل وذويه.

المصدر:يونيوز