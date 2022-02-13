طوكيو تدرس تخفيف حظر دخول الأجانب غير المقيمين

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، إن حكومته ستدرس تخفيف حظر دخول الأجانب غير المقيمين الذي فرضته في نوفمبر الماضي عند ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، وسط انتقادات متزايدة من الأوساط الأكاديمية والتجارية.

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، إن حكومته ستدرس تخفيف حظر دخول الأجانب غير المقيمين الذي فرضته في نوفمبر الماضي عند ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، وسط انتقادات متزايدة من الأوساط الأكاديمية والتجارية.

وصرح كيشيدا للصحفيين في طوكيو قائلًا: "سنأخذ في الاعتبار المعرفة العلمية المتراكمة حول المتحور أوميكرون، والتغيرات في ظروف العدوى داخل وخارج اليابان، وإجراءات الرقابة على الحدود في البلدان الأخرى"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

ولم يذكر رئيس الوزراء بوضوح متي سيمكن تخفيف الضوابط الحدودية، حيث من المقرر أن ينتهي سريان الإجراءات الحالية في 28 فبراير الجاري.

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي قوله إن الحكومة تستعد لإعلان التفاصيل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

وقال المصدر إن الحكومة تدرس تخفيف الحد الأقصى الحالي لعدد الوافدين الجدد المسموح بدخوله يوميًا والبالغ 3500. وحتى نوفمبر، كانت البلاد تسمح بدخول ما يصل إلى 5000 شخص يوميًا.

وجاءت تصريحات كيشيدا عقب انتقادات لهذا الحظر من جانب العديد من الأكاديميين والقياديين في قطاع الأعمال، كما أن هذا الإجراء منع طلابا أجانب من دخول اليابان، ما دفع البعض إلى التفكير في بدائل مثل كوريا الجنوبية.

وفرضت اليابان حظر الدخول في يوم 30 نوفمبر، والذي أكدت فيه تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون.

المصدر:يونيوز