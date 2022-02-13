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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للأعمال بمركز معلومات العاصمة ومنطقة البنوك

تابع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمركز معلومات العاصمة، ومنطقة البنوك.
رمز الخبر: ۶۲۸۵۰
تأريخ النشر: 12 February 2022

اطلع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمركز معلومات العاصمة، ومنطقة البنوك، وذلك خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، حسب مكتبه الاعلامي.

واستمع مدبولي ومرافقيه لشرح حول "سير الأعمال في كل من مبنى مركز معلومات العاصمة (السنترال) N.N.1 ، والسنترال NN2، ومركز إدارة وتشغيل المدينة (COC)، ومركز السيطرة الأمني (CCC)، حيث تمت الإشارة إلى بدء عمليات التشغيل والاختبار، والربط بجميع منشآت الحي الحكومي، وجار عمليات الاختبار والتشغيل، كما تسلمت شركات المحمول الغرف المخصصة لها، وجار تركيب المعدات الخاصة بكل شركة".

وتوجه رئيس الوزراء لتفقد سير الأعمال والإنشاءات بمنطقة البنوك، بدأها بتفقد" فرع البنك الأهلي المصري بالعاصمة الإدارية، الذي تم الانتهاء منه بالكامل، وبدأ البنك في تقديم خدماته بالفعل منذ أسبوع."

واستمع مدبولي من مسؤول فرع البنك حول" الخدمات المصرفية التي يقدمها فرع البنك لعملائه، من الشركات العاملة في العاصمة الإدارية، والموظفين والعاملين في المشروعات والمباني الحكومية، ليصبح بذلك أول بنك يقدم خدماته هناك".

كما تفقد مدبولي" غرفة الاتصالات المرئية والفرع الإلكتروني للبنك وتعرف على الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء من أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم."

وفي ذات الإطار، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه فرع بنك الاستثمار العربي بالعاصمة الإدارية، والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%، ومن المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وقدم الرئيس التنفيذي للبنك، تامر سيف، عرضا موجزا حول الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، مؤكدا أن "كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للعاملين بالقطاع الحكومي والشركات والأفراد بالعاصمة الإدارية ستكون متاحة خلال الأسبوع القادم".

كما تفقد رئيس الوزراء عددا من الإنشاءات الأخرى بمنطقة البنوك، مؤكدا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ ليتزامن الانتهاء منها مع باقي المشروعات الأخرى بالعاصمة الإدارية، وتزامنا مع الانتقال للعمل من الحي الحكومي.

المصدر:يونيوز

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