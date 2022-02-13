مباركة البراهمي: الغنوشي أتى إلى أمام منزلي وقتل زوجي وسنظل نلاحقه

بدعوة من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تظاهر اليوم السبت، حشد من المواطنين امام منزل رئيس مجلس نواب الشعب المجمد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، رافعين شعارات تتهمه بإغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي عام 2013.

بدعوة من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تظاهر اليوم السبت، حشد من المواطنين امام منزل رئيس مجلس نواب الشعب المجمد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، رافعين شعارات تتهمه بإغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي عام 2013.

وقالت النائب السابقة وزوجة الشهيد البراهمي، مباركة البراهمي، إنها تقف أمام منزل راشد الغنوشي لتقول له "أنت قاتل ومجرم لإنك أتيت يومًا الى أمام منزلي وقتلت محمد البراهمي".

وحمّلت البراهمي، الغنوشي مسؤولية ارسال الشباب التونسي إلى سوريا والعراق وليبيا بحجة الجهاد داعيةً اليه الى تسليم نفسه للقضاء معتبرةً أنه لم يعد هناك وجود لأنصار الشريعة الإرهابية كي تحمي الغنوشي بحسب قولها.

وأكد المحامي رضا الرداوي وعضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والبراهمي أن الهيئة ستواصل النضال كي تحقق العدالة في قضية الشهيدين وينال القتلة العقاب.

وأشار الرداوي الى أن الغنوشي غادر منزله فجر اليوم كي لا يرى الحشود التي تدينه.

يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اعلنت في وقت سابق أنه لديها تقارير وصور تؤكد تورط أحد شركات الاتصالات التونسية بإدارة قطرية بالتجسس على قضاة تونسيون وامنيون لصالح راشد الغنوشي.

من جهتها اعتبرت حركة النهضة بأن التظاهر امام منزل السياسيين أمرًا خطيرًا.

وتعرّض الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، مؤسس تيار الجبهة الشعبية، شكري بلعيد، للاغتيال أمام منزله في شباط/فبراير 2013. وبعد نحو 5 أشهر، اغتيل البراهمي، المنسّق العام لحزب التيار الشعبي، فيما تم توجيه الاتهامات إلى حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيالين.

المصدر:يونيوز