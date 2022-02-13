منظمة الصحة العالمية تحدد موعدًا مفترضًا لإنتهاء المرحلة الحادة من الجائحة

حددت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، منتصف العام الحالي كموعد مفترض لانتهاء المرحلة الحادة من جائحة كورونا، شريطة تلقيح نحو ثلاثة ارباع سكان العالم.

حددت منظمة الصحة العالمية، موعد انتهاء "المرحلة الحادة" من جائحة كورونا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب إفريقيا: "نعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة شرط تلقيح 70 بالمئة من سكان العالم بحلول منتصف السنة، بحدود يونيو أو يوليو".

وأضاف غيبريسوس أن "الأمر بين أيدينا. إنها مسألة اختيار".

وكان غيبريسوس يزور مختبرات شركة "أفريجين" في مدينة كيبتاون التي صنعت أول لقاح مضاد لـ"كوفيد 19" في إفريقيا، على أن يكون جاهزا للتجارب السريرية في نوفمبر، ويتوقع أن يبدأ العمل به عام 2024.

المصدر:يونيوز