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رئيس حكومة المغرب يبرز جهود بلاده في مجال البيئة البحرية

تطرق رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، امس الجمعة في بريست، خلال الشق رفيع المستوى من القمة الدولية الأولى للمحيطات "قمة محيط واحد"، التقدم الذي أحرزه المغرب في الحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر.
رمز الخبر: ۶۲۸۴۷
تأريخ النشر: 12 February 2022

أبرز رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، امس الجمعة في بريست، خلال الشق رفيع المستوى من القمة الدولية الأولى للمحيطات "قمة محيط واحد"، التقدم الذي أحرزه المغرب في الحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر.

وأكد أخنوش، خلال جلسة بعنوان "حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام"، إلى جانب رئيسة تنزانيا سامية سولو، ورئيس بولينيزيا الفرنسية إدوارد فريتش ورئيس غانا نانا أكوفو أدو، أن "الجهود التي تبذلها السلطات المغربية المشرفة على القطاع مكنت من جعل 95 في المئة من الموارد التي يتم صيدها في المغرب تحت المراقبة بمخططات تهيئة"، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

وقال رئيس الحكومة، الذي يمثل المغرب في هذا الحدث على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي وسفير ابمغرب في باريس محمد بنشعبون، أن "المغرب يضمن متابعة الموارد التي يتم اصطيادها بفضل الاتفاقيات التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي."

كما سلط أخنوش الضوء، خلال هذه الجلسة التي ترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على "التقدم الكبير" الذي أحرزه المغرب بقيادة الملك محمد السادس، بفضل مخطط "أليوتيس"، في هذا المجال، ولا سيما على الأطلسي مع تحقيق "نتائج إيجابية".

وفي ما يتعلق بالمتوسط ، وهو "بحر مشترك"، استحضر رئيس الحكومة "الصعوبات" المرتبطة بتكاثر الموارد وإعادة تكوينها، موضحا أنه من ثم تبرز الحاجة إلى أخذها بعين الاعتبار في العمليات المقبلة لتمكين المتوسط من مخطط في هذا المجال.

من جهة أخرى، أكد أخنوش أن "المغرب منخرط في الإشكالية الكبيرة المتعلقة بمادة البلاستيك، من خلال إصدار قوانين تحظر استخدامه في قطاعات معينة،" مشيرا إلى أن "المملكة ستواصل مضاعفة المحميات البحرية وتعزيز مكافحة الصيد غير المشروع."

المصدر:يونيوز

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