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في اتصال مع بلينكن .. لافروف يتهم الغرب بشن حملة دعائية ضد روسيا بشأن أوكرانيا

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بشدة المزاعم التي ترد على لسان كبار المسؤولين الغربيين عن تخطيط موسكو لغزو أوكرانيا. فيما شدد بلينكن، على أن المسار الدبلوماسي لا يزال متاحا لتسوية الأزمة.
رمز الخبر: ۶۲۸۴۵
تأريخ النشر: 12 February 2022

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بشدة المزاعم التي ترد على لسان كبار المسؤولين الغربيين عن تخطيط موسكو لغزو أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف، خلال المكالمة التي جرت بينه وبلينكن اليوم السبت بمبادرة من الجانب الأمريكي، شدد على أن "الحملة الدعائية عن "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا والتي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لها غايات استفزازية وتحرض حكومة كييف على تخريب اتفاقات مينسك واللجوء إلى محاولات ضارة لتطبيق "حل عسكري" لقضية دونباس.

وأشار الوزير الروسي، وفقا للبيان، إلى أن الولايات المتحدة وحلف الناتو في ردهما على مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل روسيا، يتجاهلان البنود الرئيسية بالنسبة لموسكو، بالدرجة الأولى ضرورة وقف تمدد حلف شمال الأطلسي وعدم نشر منظومات هجومية قرب حدود روسيا.

وأكد لافروف أن موسكو ستولي اهتماما خاصا إلى هذا الأمر في تقييمها للوثائق التي تلقتها من واشنطن والناتو ردا على مبادرتها، متعهدا بإطلاع الغرب عن نتائج هذا التقييم الروسي.

وجاء في البيان أن لافروف ذكّر نظيره الأمريكي بأنه "من غير المقبول اتخاذ خطوات تنتهك الالتزامات التي تم تبنيها على أرفع مستوى بخصوص مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة في المنطقة اليوروأطلسية.

وذكر البيان أن المكالمة تناولت بعض المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي بين روسيا والولايات المتحدة.

من جانبها، أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن بلينكن ناقش مع لافروف "مخاوف شديدة ومشتركة من أن روسيا ربما تدرس إمكانية شن المزيد من العدوان العسكري على أوكرانيا في الأيام القادمة".

وشدد بلينكن، وفقا للبيان الأمريكي، على أن المسار الدبلوماسي لا يزال متاحا لتسوية الأزمة، غير أن ذلك "يتطلب من موسكو خفض التصعيد والانخراط في مناقشات مبنية على حسن نية".

وتوعد وزير الخارجية الأمريكي روسيا، وفقا للبيان، بـ"رد حازم وضخم وموحد من كلا ساحلي المحيط الأطلسي" إذا "تدخلت في أوكرانيا أكثر".

وجرى هذا الاتصال قبيل المكالمة التي من المقرر أن تجري مساء اليوم بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا، جو بايدن وفلاديمير بوتين.

المصدر:يونيوز

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