وزارة الدفاع: شويغو وأوستن بحثا هاتفيا قضايا أمنية مشتركة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو بحث مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، عبر الهاتف، القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو بحث مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، عبر الهاتف، القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة الروسية: "تمت في 12 فبراير الجاري مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن".

وأضاف البيان الروسي أنه تم خلال المكالمة بحث المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، قال السكرتير الصحفي للبنتاغون، جون كيربي: "في 12 فبراير الجاري تحدث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو. وناقشا حشد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وحول أوكرانيا".

المصدر:يونيوز