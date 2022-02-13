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جمعية الوفاق: تعيين ضابط إسرائيلي في البحرين سقوط وطني وسياسي وإعتداء على السيادة

استنكرت جميعة الوفاق البحرينية تعيين ضابط إسرائيلي في البلاد معتبرة ان هذه الخطوة سقوط وطني وسياسي وإعتداء على سيادة البحرين.
رمز الخبر: ۶۲۸۴۳
تأريخ النشر: 12 February 2022

اعتبرت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة في بيان لها ان تعيين ضابط في جيش العدو الاسرائيلي في منصب رسمي في البحرين، بحسب ما كشف الاعلام العبري، هو سقوط وطني وسياسي واعتداء على سيادة البحرين وتاريخها ومستقبلها.

كما رأت جمعية الوفاق ان هذا الامر يكشف حجم الانتهاكات السيادية الجسيمة التي ينفذها النظام في المملكة.

وجاء في بيان الوفاق، اليوم السبت، "أعلن موقع إخباري بكيان الإحتلال تعيين مسئول رفيع في جيش العدو الإسرائيلي في منصب رسمي في البحرين وهو تعبير عن سقوط وطني وسياسي وإعتداء على سيادة البحرين وتاريخها ومستقبلها ويكشف حجم الانتهاكات السيادية الجسيمة التي ينفذها النظام في البحرين".

وأضاف البيان "لقد مارس النظام البحريني الذي لا يملك أي صفة شعبية ويتربع على رؤوس المواطنين بالقهر والقمع كل الادوار المشبوهة وغير الوطنية والمعادية لشعب البحرين ولكنه يتمادى أكثر عندما يجد نفسه يتلاعب بمصير بلد بأكمله من خلال تسليم السيادة الوطنية وكل مؤسسات الدولة لأعداء العرب والمسلمين بكل اندفاع".

وتابع إن "ممارسات الحكم في البحرين تجاوزت كل الحدود وأصبحت مكشوفة لأبعد حد وهم يتجاوزون الثوابت الوطنية للشعب وبيع الوطن في سوق البحث عن مصادر قوة وهمية لن تزيدهم إلا عزلةً ورفضاً وسخطاً شعبياً".

وختم البيان "على العالم كله أن يعرف أن الحكم في البحرين ليس له أي شرعية شعبية ولا تفويض وأن هذه الممارسات لا تعبر عن إنتماء لهذا الوطن وإنما العكس تماماً وأن الارتماء في حضن الأعداء وتحويل البلد لمأزوم في علاقاته وسياساته وأن يكون تحت الوصاية الاسرائيلية جريمة بشعة وغير إنسانية ولا يمارسها الأسوياء".

المصدر:يونيوز

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