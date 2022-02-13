محادثة هاتفية لمدة ساعة بين بايدن وبوتين

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيًا مدة ساعة، اليوم السبت، على خلفية التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية.

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيًا مدة ساعة، اليوم السبت، على خلفية التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الاتصال الهاتفي بين بايدن وبوتين بدأ في الساعة 11.04 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وانتهى في الساعة 12.06 مساء في أحدث محاولة لتفادي نشوب حرب.

وحث بايدن نظيره الروسي على خفض التصعيد وعلى الانخراط في المسار الدبلوماسي، في حين سلمت روسيا الملحق العسكري الأميركي بموسكو مذكرة احتجاج على "انتهاك" غواصة أميركية مياهها الإقليمية، وسط استمرار المناورات العسكرية ودعوات عشرات الدول رعاياها لمغادرة أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي بحث -في اتصال هاتفي استمر لمدة ساعة- مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة لنزع فتيل التوتر بشأن الملف الأوكراني.

ووفق البيان، أكد بايدن ليوتين أن واشنطن وحلفاءها سيكبدون روسيا بشكل فوري كلفة باهظة إذا غزت أوكرانيا، وأن غزو روسيا لأوكرانيا سيسفر عن معاناة إنسانية واسعة ويقلل من مكانة روسيا.

وسبق هذه المكالمة اتصالان في وقت سابق من اليوم بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين والأمريكيين، بالإضافة إلى اتصالين أجراهما بوتين اليوم مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ومن المتوقع أن يجري بايدن في وقت لاحق من اليوم اتصالا مع ماكرون أيضا.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، وهو ما نفت موسكو صحته مرارا وتكرارا.

المصدر:يونيوز