الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-02-2022

أحداث:

▪︎اعترف الجيش الإسرائيلي" أنه نفذ عملية سرية استراتيجية - لكنها فشلت ونتائجها كانت محدودة.

المتحدث باسم "الجيش الإسرائيلي" افيخاي ادرعي تلقى عدة مئات من الرسائل المزعجة والمكالمات الهاتفية في الساعات الأخيرة بعد أن وزع نشطاء حماس رقم هاتفه.

▪︎يديعوت أحرونوت: في غضون 4 أيام فقط، بلغت الأضرار في "إسرائيل" جراء التوتر الأمني مع غزة أكثر من نصف أضرار حرب الجرف الصامد 2014 التي استمرت 51 يومًا.

▪︎القناة 12 العبرية: حتى الآن وصل عدد المباني التي تضررت في مدينة أسدود فقط جراء سقوط الصواريخ عليها من غزة إلى 100 مبنى.

▪︎هجوم بعملية دهس في القدس: 7 مصابين بينهم 4 رجال شرطة، اثنان بحالة الخطر شديد جراء عملية دهس نفذها شاب من حي الشيخ جراح.

▪︎توقف تشغيل منصة الغاز قبالة سواحل غزة بعد محاولة حماس قصفها.

▪︎مقتل شخصين وإصابة 134 في انهيار مدرج في كنيس يهودي في جفعات زئيف.

▪︎المتحدث باسم جيش العدو "الإسرائيلي" تعرض سفينة إسرائيلية لصواريخ أطلقت من قطاع غزة. لم تقع إصابات ولم تقع أضرار، لم تقع السفينة في مدى الضربة.

▪︎‏صواريخ أطلقت من لبنان في الشمال والجيش يتخذ قرارا بفتح الملاجئ في المستوطنات مع الحدود.

▪︎انقطاع الكهرباء عن مناطق في سديروت بعد تعرضها لقصف صاروخي من غزة.

▪︎القناة 12/ قرب زكيم: أطلقت حماس قذيفة مضادة للدروع (صاروخ كورنيت) على حافلة للجنود. أصيب جندي كان يقف بجانب الحافلة الفارغة بجروح طفيفة من شظايا.

▪︎صدامات بين الفلسطينيين والشرطة "الإسرائيلية" في باحات الأقصى بعد صلاة الجمعة.

▪︎إحصائية أوّلية للأضرار "المدنية فقط" جراء إطلاق الصواريخ من غزة خلال جولة القتال الأخيرة - حتى الآن تم تسجيل حوالي 5300 تقريراً عن أضرار منها "تضرر 3400 مبنى بشكل كلي أو جزئي و1700 مركبة، والمئات من المعدات الأخرى والمساحات الزراعية وغيرها" - هناك 2300 من تقارير الأضرار في منطقة تل أبيب ومحيطها، و2600 في مدن الجنوب مع العلم بأن التقارير من المتوقع أن تتضاعف في الأيام المقبلة بعد عودة سكان مستوطنات الغلاف والجنوب إلى مناطقهم التي هربوا منها والإبلاغ عن حجم الأضرار لديهم.

مواقف وآراء:

▪︎القناة 12: محللون تركوا الاستوديو واخرين وبخوا بعضهم البعض، منهم من يتهم الجيش بالمجرم والاخر يرد عليه بكلمات نابية.

▪︎غينتس: انتهيت الآن من تقييم الوضع في القيادة المركزية، يحتاج الفلسطينيون في الضفة الغربية إلى معرفة أن "دولة إسرائيل" لا مصلحة لها في التصعيد، لكنها مستعدة لأي سيناريو.

▪︎رئيس الأركان: بسبب الاستعداد لبضعة أيام أخرى من القتال ألغت جميع شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى "إسرائيل".

▪︎ليبرمان يهاجم نتنياهو: الكابينت ​​يخضع بالكامل لسلطة نتنياهو والوزراء ليس لهم أي تأثير حقيقي.

▪︎وزراء في الكبينيت يُطالبون بإنهاء العملية: "بنك الأهداف قد استنفد نفسه".

▪︎نتنياهو: دائماً كان هناك ضغط دولي علينا، لكن الولايات المتحدةتدعمنا.

▪︎‏يوسي ميلمان/ هآرتس: حملة أخرى غير ضرورية هي نتيجة لسوء التقدير. تبق لدى حماس مئات الصواريخ بعيدة المدى، البنك المستهدف "للجيش الإسرائيلي" آخذ في التضاؤل.

▪︎قائد قيادة الجبهة الداخلية للقناة11: "إسرائيل" تلقت ضربات صاروخية بكثافة عالية جداً من أعدائها، في هذه الحملة.

▪︎قائد الجبهة الداخلية في جيش العدو "الإسرائيلي" في مقابلة مع موقع والا نيوز: لم نكن جاهزين بشكل كامل، حجم إطلاق النار من غزةهو الاعلى في كل معارك "إسرائيل".

▪︎العميد يوآف عميرام قائد قاعدة بالماخيم الجوية التي قصفت بصواريخ غزة: إن مشاكل غزة لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية.

▪︎رئيس الوكالة اليهودية يتسحاق بوجي هرتسوغ أعلن رسمياً ترشحه لرئاسة الكيان.

▪︎والا العبري: غادر السفير "الإسرائيلي" جلعاد أردان جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة احتجاجا على اتهام وزير خارجية السلطة الفلسطينية "إسرائيل" بارتكاب مجازر عمدا بحق الأطفال أثناء نومهم وجرائم حرب في غزة.

▪︎ألموغ بوكير: لن ينسى الجمهور أن نتنياهو كرئيس للوزراء أنشأ على مدى سنوات دولتين - دولة "إسرائيل" ودولة "غلاف غزة والجنوب" حيث وضع حياة المستوطنين هناك تحت رحمة حماس

إجراءات:

▪︎بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة مع غزة، ألغت جميع المنظمات الاحتجاجية مظاهراتها الأسبوعية المقررة ضد نتنياهو في القدس وتل أبيب.

▪︎قدم غنتس وكوخافي مقترحاً للمفوض العام للشرطة باستعمال طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح الجو لنقل ضباط الشرطة من مكان إلى آخر.

▪︎بسبب الوضع الأمنية المتوترة مع غزة: أعلنت شركة الرحلات البحرية الدولية رسمياً إلغاء رحلاتها البحرية.

▪︎صدرت تعليمات إلى قادة كبار في القيادة الجنوبية والشمالية بالسماح للجنود بأن يتوجهوا للخدمة بلباس مدني خوفا من الاعتداء عليهم من قبل الشبان العرب.

▪︎بعد جلسة تقييم للوضع في "الحفرة". رئيس الأركان كوخافي، نائب رئيس الأركان إيال زامير، وضباط اخرون صادقوا على استمرار الهجمات لليوم (الثامن) على غزة.

▪︎بسبب مخاوف من محاولة تسلل من جهة الحدود الأردنية، صدرت تعليمات لسكان عدة مستوطنات هناك بالبقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب.

▪︎تأجيل مناورة "شهر الحرب" إلى الربع الأخير من عام 2021.

▪︎اجتماع الشاباك والجيش والشرطة توصل لنتيجة الربط بين ما يجري في غزة والقدس والضفة، وخلص الاجتماع إلى بذل أقصى الجهود بالتنسيق بين الجهات الثلاث لمنع حماس من مواكبة ما يحدث في الضفة وال 48.

▪︎وقع قائد القيادة الوسطى اللواء تامير يديعي على أمر بإضافة المستوطنات التالية في الضفة الغربية "أورانيت، ألفي منشيه، إلكانا، عتس إفرايم، تسوفيم، كارني شومرون، شعاري تيكفا" إلى "الوضع الخاص" في الجبهة الداخلية والذي حدد مسبقا على بعد 80 كم من حدود غزة بسبب التوتر الأمني.

▪︎ارتفع عدد طلبات الحصول على رخصة حيازة أسلحة نارية في "إسرائيل" سبعة أضعاف بعد أعمال الاحتجاج في المدن

في الأسبوع الأول من عملية "حارس الاسوار"، حيث تم تقديم 1926 طلبًا.

▪︎الناطق بلسان جيش العدو: الجيش ينوي هدم منزل منفذ العملية زعترة منتصر شلبي.

▪︎الجبهة الداخلية: يستمر تعطيل الدراسة من مدينة نتانيا شمالا وحتى الجنوب بعض مستوطنات شمال الضفة الغربية.

▪︎هآرتس: النظام العسكري يعود من جديد إلى مُدن الداخل المُحتل.

المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير