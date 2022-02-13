تظاهرة احتجاجية لاتحاد الطلبة ضد الحرب على اليمن امام مقر رئاسة الوزراء

شارك العشرات اليوم السبت، في تظاهرة احتجاجية امام مبنى رئاسة الوزراء للتنديد بالحرب على اليمن وللتعبير عن رفض استمرار بيع بريطانيا للاسلحة الى السعودية والتي تستخدمها في قتل الابرياء من الشعب اليمني.

نظم اتحاد الطلبة في بريطانيا تظاهرة احتجاجية قرب مبنى مكتب رئاسة الوزراء اليوم السبت، للتنديد باستمرار بيع الأسلحة البريطانية الى السعودية في الحرب على اليمن.

وشارك العشرات اليوم في التظاهرة للتنديد بالحرب على اليمن وللتعبير عن رفض استمرار بيع بريطانيا للاسلحة الى السعودية والتي تستخدمها الاخيرة في قتل الابرياء المدنيين والاطفال من الشعب اليمني.

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت امام مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في داوننغ ستريت، شعارات ضد السعودية وداعية لوقف الحرب على اليمن.

المصدر:يونيوز