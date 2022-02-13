محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيس الفلبين تسلمها عبدالله بن زايد

تلقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، رسالة خطية من رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، تسلمها وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد من المبعوث الخاص لرئيس الفلبين روبرت اي بورجيه.

تلقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية من رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالله بن زايد آل نهيان لدى استقباله في مقر إكسبو 2020 دبي المبعوث الخاص لرئيس الفلبين روبرت اي بورجيه.

كما سلم بن زايد المسؤول الفلبيني رسالة خطية من محمد بن زايد إلى الرئيس دوتيرتي تتصل أيضا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون المشترك بين الإمارات والفلبين بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرضا مشاركة الفلبين في إكسبو 2020 دبي ودور هذا الحدث العالمي البارز في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات المهمة مثل الصناعة والتجارة.

ورحب عبدالله بن زايد بزيارة روبرت، مؤكدًا على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والحرص على تعزيزها وتنمية التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، أعرب روبرت عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع الإمارات في المجالات كافة مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

المصدر:يونيوز