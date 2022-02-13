النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۴مشاهدات
‍ پ

بوريطة ونظيرته الكندية يتفقان على مشاورات سياسية رفيعة

تباحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، امس الجمعة، عبر الفيديو، مع نظيرته الكندية، ميلاني حول، قضايا إقليمية ودولية والعلاقات بين البلدين، واتفقا على مشاورات سياسية رفيعة.
رمز الخبر: ۶۲۸۳۵
تأريخ النشر: 12 February 2022

عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لقاءً امس الجمعة عبر تقنية الفيديو، مع وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، ميلاني جولي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية، أن بوريطة ونظيرته جولي استعرضا خلال اجتماعهما قضايا إقليمية ودولية.

وأشادا، خلال هذه المباحثات، "بالاحتفال هذه السنة بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وكندا سنة 1962، وهو احتفال ستتخلله سلسلة من الفعاليات المشتركة التي تنظم ترصيدا للمبادلات التجارية والبشرية والتعليمية التي تجمع البلدين، ولا سيما بفضل الجالية المغربية الهامة المقيمة بكندا."

وبهذه المناسبة، رحب الطرفان بالعلاقات الثنائية بين البلدين، معربين عن رغبتهما في "الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى شراكة استراتيجية غنية ومتينة ومفيدة للطرفين من خلال استكشاف الإمكانات التي تتيحها المجالات ذات الاهتمام المشترك."

وفي هذا الصدد، اوضح البيان انه تم الاتفاق على "تحديد خارطة الطريق المشتركة خلال هذه السنة التي ستشهد أيضا إطلاق مشاورات سياسية رفيعة المستوى."

وأعرب بوريطة وجولي، من جهة أخرى، عن ارتياحهما للتنسيق بين البلدين حول القضايا متعددة الأطراف.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جرّاح وبن غفير يعلن اعادة افتتاح مكتبه الأحد في الحي
وزير الخارجية يلتقي مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي في الخرطوم
البرهان: لسنا في عداء مع إسرائيل والجزيرة خرقت قوانين السودان
تيار الوفاء یحذّر من تحوّل البحرين لفلسطين ثانية
رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمباني البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
السلطات تعلن إلغاء آخر قيود مكافحة كورونا
اجمالي اصابات كورونا يتخطى المليون مع تسجيل 5935 اصابة جديدة
قائد الدفاع الجوي يزور قاعدة بلد الجوية: لتأمين الحماية الكاملة لها
نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
تحرير الطفل فواز القطيفان بعد 4 أشهر على اختطافه
إزالة العلم البريطاني عن مبنى السفارة البريطانية في كييف ودول تطلب من رعاياها المغادرة
طوكيو تدرس تخفيف حظر دخول الأجانب غير المقيمين
للمرة الثالثة.. إقامة صلاة الاستسقاء بمساجد البلاد
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-02-2022
الرئاسة الفرنسية: اتصال هاتفي متوقع بين ماكرون وبوتين غدا السبت
وزير الزراعة التركي من بغداد: تعاون مشترك مع العراق يخص تبادل المنتجات
تواصل عمليات التطعيم بلقاح كورونا وسط ارتفاع في أعداد المصابين
إقليم أونتاريو يفرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات كورونا
بغداد تستلم أعتدة ومدرعات قتالية من بلغاريا
مستشار الأمن القومي: نتوقع غزوا روسيا لأوكرانيا بأية لحظة وسيبدأ بقصف جوي
شجرة كورو المعمرة في مدينة افران.. معلم يجذب السياح ورواد الطبيعة
ماكرون رفض إجراء فحص فيروس كورونا بموسكو خوفا على وقوع حمضه النووي في أيدي الروس
الكيان الصهيوني يجلي أسر دبلوماسييه من أوكرانيا
البحرين تدعي بان إلحاق ضابط إسرائيلي بجيشها مرتبط بتحالف يضم 34 دولة
فاو: الجفاف يهدد حياة 20 مليون أفريقي
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
الجيش اللبناني یحمّل الکیان الصهیوني مسؤولية اعتداءاته المتكررة على الاراضي اللبنانية
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته