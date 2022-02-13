بوريطة ونظيرته الكندية يتفقان على مشاورات سياسية رفيعة

تباحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، امس الجمعة، عبر الفيديو، مع نظيرته الكندية، ميلاني حول، قضايا إقليمية ودولية والعلاقات بين البلدين، واتفقا على مشاورات سياسية رفيعة.

عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لقاءً امس الجمعة عبر تقنية الفيديو، مع وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، ميلاني جولي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية، أن بوريطة ونظيرته جولي استعرضا خلال اجتماعهما قضايا إقليمية ودولية.

وأشادا، خلال هذه المباحثات، "بالاحتفال هذه السنة بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وكندا سنة 1962، وهو احتفال ستتخلله سلسلة من الفعاليات المشتركة التي تنظم ترصيدا للمبادلات التجارية والبشرية والتعليمية التي تجمع البلدين، ولا سيما بفضل الجالية المغربية الهامة المقيمة بكندا."

وبهذه المناسبة، رحب الطرفان بالعلاقات الثنائية بين البلدين، معربين عن رغبتهما في "الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى شراكة استراتيجية غنية ومتينة ومفيدة للطرفين من خلال استكشاف الإمكانات التي تتيحها المجالات ذات الاهتمام المشترك."

وفي هذا الصدد، اوضح البيان انه تم الاتفاق على "تحديد خارطة الطريق المشتركة خلال هذه السنة التي ستشهد أيضا إطلاق مشاورات سياسية رفيعة المستوى."

وأعرب بوريطة وجولي، من جهة أخرى، عن ارتياحهما للتنسيق بين البلدين حول القضايا متعددة الأطراف.

المصدر:يونيوز