طهران تنظم اول مؤتمر حول فرص الاستثمار بين إيران والقارة الأفريقية

نظمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اول مؤتمر حول فرص الاستثمار الجديدة بين إيران والقارة الافريقية، في مدينة المعارض شمال العاصمة طهران، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الـ 43، بحضور عدد من الشخصيات الحكومية وسفراء الدول الافريقية ومستشارين اقتصادين ووفود تجارية إيرانية وافريقية.

نظمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اول مؤتمر حول فرص الاستثمار الجديدة بين إيران والقارة الافريقية، في مدينة المعارض شمال العاصمة طهران، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الـ 43، بحضور عدد من الشخصيات الحكومية وسفراء الدول الافريقية ومستشارين اقتصادين ووفود تجارية إيرانية وافريقية.

وقدم المؤتمر بعض الحلول الرئيسية لحل مشاكل التجارة الخارجية لإيران، وإقامة علاقات اقتصادية بين رجال الأعمال والتجار الإيرانيين والأفارقة، والتعريف ببعض قدرات إيران في مجال المنتجات القائمة على المعرفة.

المصدر:يونيوز