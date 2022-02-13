الرباط وكيان الإحتلال يبحثان التعاون بين أئمة النظام وحاخامات يهود

بحث المغرب وكيان الإحتلال الإسرائيلي، التعاون بين أئمة النظام المغربي و"حاخامات" يهود في البلدين.

بحث المغرب وكيان الإحتلال الإسرائيلي، التعاون بين أئمة النظام المغربي و"حاخامات" يهود في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب دافيد غوفرين مع الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء النظام في المغرب أحمد عبادي، يوم الأربعاء الفائت.

وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر قال غوفرين: "سعدت بلقاء الدكتور أحمد عبادي، وتباحثنا خطط عمل تطبيقية عدة محاولين إخراجها إلى أرض الواقع فيما يخص التعاون بين الأئمة المسلمين والحاخامات اليهود".

وأضاف أن "التعاون يهدف إلى تعزيز أسس التعايش والتسامح وقبول الآخر وتجاوز الاختلافات العقائدية للنهوض بمجتمعاتنا نحو مستقبل أفضل".

يُذكر أنه في 10 كانون الاول/ديسمبر 2020، أعلن كيان الإحتلال والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، وقع، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاقية للتعاون الأمني مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وتوفر الاتفاقية إطارا للعلاقات الأمنية بين الطرفين، وستسمح ببدء تعاون أمني رسمي بينهما، وتشمل أيضا تنظيم التعاون الاستخباراتي، والتعاون في مجال الصناعات والمشتريات العسكرية والتدريب المشترك.

ومن بين أبرز البنود التي نص عليها الاتفاق، الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب و"إسرائيل" والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية بين المسؤولين الإسرائيليين والمغاربة وإقامة علاقات دبلوماسية، إضافة إلى تشجيع التعاون في شتى المجالات.

المصدر:يونيوز