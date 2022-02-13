الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في قمة "محيط واحد"

عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى مصر بعد زيارته إلى مدينة بريست الفرنسية والمشاركة في قمة "محيط واحد".

عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى مصر بعد زيارته إلى مدينة بريست الفرنسية والمشاركة في قمة “محيط واحد”، وفق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وأعلن الرئيس أمس الجمعة، انضمام مصر إلى الإعلان المتوقع صدوره عن قمة "محيط واحد" المنعقدة بمدينة بريست الفرنسية.

وفي وقت سابق، انطلقت قمة "محيط واحد"، بمشاركة نحو 20 رئيس دولة وحكومة، وتهدف إلى وضع المحيطات ومستقبل البحار ومكافحة التلوث على أجندة الأولويات الدولية في العمل البيئي.

وأعرب الرئيس السيسي عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعوته لحضور القمة "في هذا التوقيت الهام على صعيد عمل المناخ الدولي وجهود حماية الطبيعة"، بحسب بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيس السيسي أن الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات لا تزال لا ترقى إلى المستوى المأمول.

المصدر:يونيوز