النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكثف مساعداتها للنازحين في ميانمار مع احتدام الصراع

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استجابتها الطارئة لمساعدة مئات الآلاف من النازحين داخلياً في ميانمار والذين تجاوز عددهم 800 ألف شخص، وهو ما يعادل الضعف منذ شهر شباط/فبراير 2021.
رمز الخبر: ۶۲۸۳۱
تأريخ النشر: 12 February 2022

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استجابتها الطارئة لمساعدة مئات الآلاف من النازحين داخلياً في ميانمار والذين تجاوز عددهم 800 ألف شخص، وهو ما يعادل الضعف منذ شهر شباط/فبراير 2021.

وقال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سولتمارش أمس الجمعة في مؤتمر صحفي من جنيف، "يتدهور الأمن في جميع أنحاء البلاد على نحو سريع مع اشتداد القتال والنزاع المسلح، دون أي بوادر للانحسار وسط توقعات بموجات نزوح في الأسابيع والأشهر القادمة".

وقد نزح مجدداً حوالي 440,000 شخص منذ شباط/فبراير 2021، وذلك وفقاً لبيانات المفوضية، إضافة إلى 370,000 شخص ممن فروا من منازلهم في وقت سابق.

وبحسب سولتمارش، "تقوم المفوضية وشركاؤها بتوسيع نطاق العمليات وضخ موارد إضافية لدعم أكبر عدد ممكن من النازحين، مما يكمل جهود الاستجابة التي يبذلها المجتمع المحلي".

وتابع قائلا، "لا يزال وصول المساعدات الإنسانية في أجزاء كثيرة من ميانمار مقيداً بسبب انعدام الأمن وحواجز الطرق والتحديات التي تعتري الحصول على الأذون اللازمة للوصول إلى الأشخاص المعنيين. نتيجة لذلك، تواصل المجتمعات المضيفة والجهات المحلية المستجيبة لعب دور رائد في مساعدة السكان النازحين مظهرين تضامنهم مع بعضهم البعض من خلال تبرعهم بما أمكن".

وأكد أن المفوضية نعمل مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين والمجتمعات لمساعدة المتضررين حيثما أمكن ذلك، بما في ذلك السكان النازحين وعديمي الجنسية والمجتمعات المضيفة، مشيرا إلى أنه في عام 2021، وصلت مساعدات الإغاثة الطارئة التي تقدمها المفوضية إلى حوالي 170,000 فرد في تسع ولايات ومناطق في ميانمار.

وأكمل، "لا يزال الوضع الإنساني في ميانمار غير مستقر مع تزايد أوجه الضعف المرتبطة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، وفقدان الوظائف ومصادر الدخل، وتعطل الخدمات الأساسية وانعدام الأمن لفترات طويلة. وبالتالي فإن غالبية النازحين داخلياً يعتمدون على الدعم الإنساني من أجل البقاء".

وأعلن المتحدث أن خلال العام 2022، سوف توفر المفوضية الاستجابة للأزمة القائمة من خلال توسيع نطاق الحماية والتواجد الميداني في المناطق التي شهدت موجات نزوح جديدة، مشيرا إلى أنه هناك حاجة إلى ما مجموعه 56.7 مليون دولار أمريكي لضمان توفير المساعدة الإنسانية الكافية ودعم المجتمعات الضعيفة.

وختم سولتمارش قائلا، "سوف تتضمن أولويتنا الحفاظ على الحد الأدنى من الحماية، والدعوة لتحسين سبل الوصول إلى الحقوق الأساسية، والتخفيف من مخاطر التكيف السلبي، والحيلولة دون حدوث أي حالات للعودة القسرية، وبناء القدرة على التحمل لأكثر من 1.2 مليون نازح وعديمي الجنسية في ميانمار".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جرّاح وبن غفير يعلن اعادة افتتاح مكتبه الأحد في الحي
وزير الخارجية يلتقي مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي في الخرطوم
البرهان: لسنا في عداء مع إسرائيل والجزيرة خرقت قوانين السودان
تيار الوفاء یحذّر من تحوّل البحرين لفلسطين ثانية
رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمباني البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
السلطات تعلن إلغاء آخر قيود مكافحة كورونا
اجمالي اصابات كورونا يتخطى المليون مع تسجيل 5935 اصابة جديدة
قائد الدفاع الجوي يزور قاعدة بلد الجوية: لتأمين الحماية الكاملة لها
نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
تحرير الطفل فواز القطيفان بعد 4 أشهر على اختطافه
إزالة العلم البريطاني عن مبنى السفارة البريطانية في كييف ودول تطلب من رعاياها المغادرة
طوكيو تدرس تخفيف حظر دخول الأجانب غير المقيمين
للمرة الثالثة.. إقامة صلاة الاستسقاء بمساجد البلاد
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-02-2022
الرئاسة الفرنسية: اتصال هاتفي متوقع بين ماكرون وبوتين غدا السبت
وزير الزراعة التركي من بغداد: تعاون مشترك مع العراق يخص تبادل المنتجات
تواصل عمليات التطعيم بلقاح كورونا وسط ارتفاع في أعداد المصابين
إقليم أونتاريو يفرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات كورونا
بغداد تستلم أعتدة ومدرعات قتالية من بلغاريا
مستشار الأمن القومي: نتوقع غزوا روسيا لأوكرانيا بأية لحظة وسيبدأ بقصف جوي
شجرة كورو المعمرة في مدينة افران.. معلم يجذب السياح ورواد الطبيعة
ماكرون رفض إجراء فحص فيروس كورونا بموسكو خوفا على وقوع حمضه النووي في أيدي الروس
الكيان الصهيوني يجلي أسر دبلوماسييه من أوكرانيا
البحرين تدعي بان إلحاق ضابط إسرائيلي بجيشها مرتبط بتحالف يضم 34 دولة
فاو: الجفاف يهدد حياة 20 مليون أفريقي
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
الجيش اللبناني یحمّل الکیان الصهیوني مسؤولية اعتداءاته المتكررة على الاراضي اللبنانية
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته