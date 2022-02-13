القضاء على 130 ألف دجاجة في البلاد بعد اكتشاف تفشي أنفلونزا الطيور.

أحرقت السلطات الإسبانية أكثر من 130 ألف دجاجة بعد اكتشاف تفشي أنفلونزا الطيور في مزرعة في إسكار، في منطقة كاستيلا إي ليون الشمالية حيث فُرضت منطقة عزل بمساحة 10 كيلومترات حول المزرعة.

واستبعدت السلطات المحلية والأطباء البيطريين احتمال انتقال الفيروس إلى البشر وقالت إنه من النادر جدًا تسجيل حالات إصابة عند البشر.

وتم الإبلاغ عن تفشي الفيروس، الذي ينتقل غالبًا عن طريق الطيور المهاجرة البرية إلى الحيوانات الأليفة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وصربيا في الأشهر الماضية.

هذا وأحصت إسبانيا حتى الآن حوالي 5 مزارع تفشى فيها الوباء هذا العام.

المصدر:يونيوز