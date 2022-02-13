إقليم أونتاريو يفرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات كورونا

قرر إقليم أونتاريو الكندي فرض حالة الطوارئ، أمس الجمعة، بسبب استمرار احتجاجات سائقي الشاحنات على إجراءات كوفيد-19.

قرر إقليم أونتاريو الكندي فرض حالة الطوارئ، أمس الجمعة، بسبب استمرار احتجاجات سائقي الشاحنات على إجراءات كوفيد-19.

وأعلن رئيس وزراء إقليم أونتاريو الكندي، دوج فورد، عن فرض حالة الطوارئ، مشيراً في مؤتمر صحفي إلى أن هناك "اجتماعاً لمجلس الوزراء لاستخدام السلطات القانونية المخوّلة في التطبيق العاجل للأوامر الحكومية، التي ستوضح بجلاء أن إغلاق وإعاقة حركة البضائع والأشخاص والخدمات أمر غير قانوني ويعرض فاعله للعقاب".

وتعهّد فورد أيضاً بإجراء قانوني جديد ضد المحتجين بما في ذلك فرض غرامات واحتمال السجن لعدم الالتزام بالأوامر الحكومية.

ومنذ أسبوعين، يشل متظاهرون يطالبون بالتراجع عن مختلف الاجراءات الصحية لمكافحة كورونا، وسط العاصمة الفدرالية أوتاوا، كما قطعوا بعض طرق التجارة الرئيسية بقصد ضرب الاقتصاد والضغط على الحكومة.

المصدر:يونيوز