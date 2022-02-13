النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۲مشاهدات
‍ پ

السيد صفي الدين: حزب الله يولي اهتماما خاصا للانتخابات المقبلة ويخوضها بذات الموقف السياسي

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن حزب الله يولي اهتماما خاصا للإنتخابات النيابية المقبلة، ويخوضها بنفس الموقف السياسي الذي يعبّر عنه، مؤكدا أن الإرادة السياسية هي التي تحدد المسار الإقتصادي للبلد.
رمز الخبر: ۶۲۸۲۶
تأريخ النشر: 12 February 2022

رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن المستقبل الإقتصادي والمالي للبنان بأيدي اللبنانيين وعليهم أن يبنوا اقتصادهم بأيديهم دون الاعتماد على جهات خارجية، في وقت انصرف فيه المجتمع الدولي ودول الخليج عن تقديم المساعدة للبنان.

مواقف السيد صفي الدين جاءت خلال مشاركته يوم الخميس، في لقاء سياسي نظمته الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين في بيروت، تحت عنوان "هل تكون الإنتخابات اللبنانية نقطة تحوّل في لبنان والإقليم؟"

وأكد السيد صفي الدين أن حزب الله يخوض الإنتخابات النيابية المقبلة بذات الموقف السياسي والرؤى السابقة والحالية، مشددا على أن المسؤولية تقع اليوم على اللبنانيين من خلال اعتمادهم على أنفسهم.

وفي هذا السياق، قال السيد صفي الدين، "نحن نولي هذه الانتخابات اهتماما خاصا على الرغم من رؤيتنا الحزينة لمستوى الفَهِم السياسي والثقافي في لبنان، إلا أننا نؤكد تعاطينا مع هذه الانتخابات بكل مسؤولية".

وفي إطار الحديث عن الوضع الإقتصادي المتردّي في لبنان، اعتبر السيد صفي الدين، أن الإرادة السياسية إلى جانب البرامج الانتخابية هي التي تحدد المسار الإقتصادي للبلد، مشيرا إلى أن المسارات السياسية السابقة منذ التسعينيات هي التي أوجدت هذا النموذج الإقتصادي الرديء".

ولفت إلى أن القضايا المعوّل عليها من هذه الانتخابات أو المُراد تحقيقها، تفوق الواقع اللبناني الداخلي وهذا ما يدركه اللبنانيون جيّدا، لأن هناك قسم كبير من اللبنانيين تخلّوا عن مسؤولياتهم الوطنية.

*السيد صفي الدين: الإنتخابات المقبلة مفصلية وفيها الكثير من المصالح السياسية الخارجية

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن الانتخابات النيابية المقبلة مفصلية ومهمة جدا نظرا للإحتشاد الدولي حولها، مشيرا إلى تصريح للسفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا قالت فيه إنها مكلفة بإدارة ملف الإنتخابات النيابية المرتقبة، وهذا تدخل أمريكي واضح في الشأن اللبناني.

مواقف السيد صفي الدين جاءت خلال مشاركته يوم الخميس، في لقاء سياسي نظمته الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين في بيروت، تحت عنوان "هل تكون الإنتخابات اللبنانية نقطة تحوّل في لبنان والإقليم؟".

وطرح السيد صفي الدين فرضية عدم وجود أي تدخل خارجي في الشأن الإنتخابي، مؤكدًا أن الإنتخابات في هذه الحالة ستتخذ شكلا مغايرا كما أن الشعارات والأولويات ستتغير.

وفي هذا الإطار، أكد السيد صفي الدين انطلاقا من هذه الرؤية، أن المصالح السياسية الخارجية في الإنتخابات تطغى بشكل كبير على مصالح اللبنانيين، واصفا هذا بـ "المؤسف جدا".

وفي شق آخر من حديثه، رأى السيد صفي الدين أن الأمريكيين اليوم ليسوا واثقين بأنهم سيصلون إلى أهدافهم على الرغم من خياراتهم المتعددة والنماذج التي يعملون على أساسها، آخرها عمل المنظمات غير الحكومية "NGO" في لبنان والمرتبطة بالسفارة الأمريكية، بغية تحقيق هدف واحد وواضح وهو "انهاء المقاومة في لبنان من أجل اسرائيل".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جرّاح وبن غفير يعلن اعادة افتتاح مكتبه الأحد في الحي
وزير الخارجية يلتقي مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي في الخرطوم
البرهان: لسنا في عداء مع إسرائيل والجزيرة خرقت قوانين السودان
تيار الوفاء یحذّر من تحوّل البحرين لفلسطين ثانية
رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمباني البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
السلطات تعلن إلغاء آخر قيود مكافحة كورونا
اجمالي اصابات كورونا يتخطى المليون مع تسجيل 5935 اصابة جديدة
قائد الدفاع الجوي يزور قاعدة بلد الجوية: لتأمين الحماية الكاملة لها
نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
تحرير الطفل فواز القطيفان بعد 4 أشهر على اختطافه
إزالة العلم البريطاني عن مبنى السفارة البريطانية في كييف ودول تطلب من رعاياها المغادرة
طوكيو تدرس تخفيف حظر دخول الأجانب غير المقيمين
للمرة الثالثة.. إقامة صلاة الاستسقاء بمساجد البلاد
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-02-2022
الرئاسة الفرنسية: اتصال هاتفي متوقع بين ماكرون وبوتين غدا السبت
وزير الزراعة التركي من بغداد: تعاون مشترك مع العراق يخص تبادل المنتجات
تواصل عمليات التطعيم بلقاح كورونا وسط ارتفاع في أعداد المصابين
إقليم أونتاريو يفرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات كورونا
بغداد تستلم أعتدة ومدرعات قتالية من بلغاريا
مستشار الأمن القومي: نتوقع غزوا روسيا لأوكرانيا بأية لحظة وسيبدأ بقصف جوي
شجرة كورو المعمرة في مدينة افران.. معلم يجذب السياح ورواد الطبيعة
ماكرون رفض إجراء فحص فيروس كورونا بموسكو خوفا على وقوع حمضه النووي في أيدي الروس
الكيان الصهيوني يجلي أسر دبلوماسييه من أوكرانيا
البحرين تدعي بان إلحاق ضابط إسرائيلي بجيشها مرتبط بتحالف يضم 34 دولة
فاو: الجفاف يهدد حياة 20 مليون أفريقي
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
الجيش اللبناني یحمّل الکیان الصهیوني مسؤولية اعتداءاته المتكررة على الاراضي اللبنانية
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته