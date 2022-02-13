النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۵مشاهدات
‍ پ

مستشار الأمن القومي: نتوقع غزوا روسيا لأوكرانيا بأية لحظة وسيبدأ بقصف جوي

قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، إن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بأي لحظة بقصف جوي يتبعه اجتياح بري، داعيا جميع الأميركيين لمغادرة أوكرانيا خلال 24 ساعة.
رمز الخبر: ۶۲۸۲۲
تأريخ النشر: 12 February 2022

قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، إن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بأي لحظة بقصف جوي يتبعه اجتياح بري، داعيا جميع الأميركيين لمغادرة أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وأكد سوليفان خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، أن روسيا حشدت نحو 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، لافتا إلى أن التقارير الاستخباراتية تشير إلى احتمالية غزو روسي لأوكرانيا قبل 20 شباط/فبراير الجاري.

وأوضح أن القوات الأميركية في شرق أوروبا لن تخوض الحرب في أوكرانيا أو ضد روسيا.

ورجح سوليفان إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير لثني الأخير عن غزو أوكرانيا.

إلى ذلك، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ الحلفاء الغربيين أن بوتين أعطى الأوامر ببدء غزو أوكرانيا، وهو ما نفاه البيت الأبيض.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان من إمكانية قيام روسيا بغزو عسكري وشيك لأوكرانيا خلال فترة الأولمبياد، مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة والحلفاء إلى مواجهة روسيا إذا قررت القيام بعمل عسكري وفرض عقوبات اقتصادية صارمة.

وصرح جيك سوليفان قائلا، "لا نزال نرى مؤشرات على التصعيد الروسي بينها وصول قوات عسكرية جديدة إلى الحدود الأوكرانية، وكما قلنا من قبل نتوقع غزوا روسيا وشيكا لأوكرانيا".

وأردف المتحدث، "مستعدون لاستئناف العمل الدبلوماسي فيما يخص الأمن بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، وقد أوضحنا هذا الأمر لروسيا والشركاء الأوروبيين، وأيضا مستعدون والحلفاء لمواجهة روسيا إذا قررت القيام بعمل عسكري وفرض عقوبات اقتصادية صارمة".

وفي سياق آخر، حثّ سوليفان، المواطنين الأمريكان الموجودين في أوكرانيا، إلى "المغادرة على الفور"، خلال الـ 24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة.

وقال سوليفان، "نريد أن نكون واضحين للغاية في تلك النقطة. على أي أمريكي في أوكرانيا المغادرة في أقرب وقت ممكن وفي كل الأحوال، خلال الـ24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة"، مضيفا، "لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل بوضوح. لا نعلم بالضبط ما سيحدث، لكن الخطر الآن مرتفع بما يكفي والتهديد الآن فوري بما يكفي".

وأضاف سوليفان أنه إذا بقي أمريكيون في أوكرانيا فإنهم "يخوضون مجازفة بلا ضمان أن تكون هناك أي فرصة أخرى للمغادرة، وبدون أفق لإجلاء عسكري أمريكي في حالة وقوع غزو روسي"، على حد تعبيره.

وأنهى الرئيس الأميركي جو بادين، أمس الجمعة، مشاورات هاتفية مع قادة أوروبا، فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكذلك قادة حلف الأطلسي (الناتو)، تناولت الأزمة الأوكرانية في ذروة توتر مع روسيا.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جرّاح وبن غفير يعلن اعادة افتتاح مكتبه الأحد في الحي
وزير الخارجية يلتقي مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي في الخرطوم
البرهان: لسنا في عداء مع إسرائيل والجزيرة خرقت قوانين السودان
تيار الوفاء یحذّر من تحوّل البحرين لفلسطين ثانية
رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمباني البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
السلطات تعلن إلغاء آخر قيود مكافحة كورونا
اجمالي اصابات كورونا يتخطى المليون مع تسجيل 5935 اصابة جديدة
قائد الدفاع الجوي يزور قاعدة بلد الجوية: لتأمين الحماية الكاملة لها
نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
تحرير الطفل فواز القطيفان بعد 4 أشهر على اختطافه
إزالة العلم البريطاني عن مبنى السفارة البريطانية في كييف ودول تطلب من رعاياها المغادرة
طوكيو تدرس تخفيف حظر دخول الأجانب غير المقيمين
للمرة الثالثة.. إقامة صلاة الاستسقاء بمساجد البلاد
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-02-2022
الرئاسة الفرنسية: اتصال هاتفي متوقع بين ماكرون وبوتين غدا السبت
وزير الزراعة التركي من بغداد: تعاون مشترك مع العراق يخص تبادل المنتجات
تواصل عمليات التطعيم بلقاح كورونا وسط ارتفاع في أعداد المصابين
إقليم أونتاريو يفرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات كورونا
بغداد تستلم أعتدة ومدرعات قتالية من بلغاريا
مستشار الأمن القومي: نتوقع غزوا روسيا لأوكرانيا بأية لحظة وسيبدأ بقصف جوي
شجرة كورو المعمرة في مدينة افران.. معلم يجذب السياح ورواد الطبيعة
ماكرون رفض إجراء فحص فيروس كورونا بموسكو خوفا على وقوع حمضه النووي في أيدي الروس
الكيان الصهيوني يجلي أسر دبلوماسييه من أوكرانيا
البحرين تدعي بان إلحاق ضابط إسرائيلي بجيشها مرتبط بتحالف يضم 34 دولة
فاو: الجفاف يهدد حياة 20 مليون أفريقي
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
الجيش اللبناني یحمّل الکیان الصهیوني مسؤولية اعتداءاته المتكررة على الاراضي اللبنانية
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته