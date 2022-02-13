مستشار الأمن القومي: نتوقع غزوا روسيا لأوكرانيا بأية لحظة وسيبدأ بقصف جوي

قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، إن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بأي لحظة بقصف جوي يتبعه اجتياح بري، داعيا جميع الأميركيين لمغادرة أوكرانيا خلال 24 ساعة.

قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، إن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بأي لحظة بقصف جوي يتبعه اجتياح بري، داعيا جميع الأميركيين لمغادرة أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وأكد سوليفان خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، أن روسيا حشدت نحو 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، لافتا إلى أن التقارير الاستخباراتية تشير إلى احتمالية غزو روسي لأوكرانيا قبل 20 شباط/فبراير الجاري.

وأوضح أن القوات الأميركية في شرق أوروبا لن تخوض الحرب في أوكرانيا أو ضد روسيا.

ورجح سوليفان إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير لثني الأخير عن غزو أوكرانيا.

إلى ذلك، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ الحلفاء الغربيين أن بوتين أعطى الأوامر ببدء غزو أوكرانيا، وهو ما نفاه البيت الأبيض.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان من إمكانية قيام روسيا بغزو عسكري وشيك لأوكرانيا خلال فترة الأولمبياد، مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة والحلفاء إلى مواجهة روسيا إذا قررت القيام بعمل عسكري وفرض عقوبات اقتصادية صارمة.

وصرح جيك سوليفان قائلا، "لا نزال نرى مؤشرات على التصعيد الروسي بينها وصول قوات عسكرية جديدة إلى الحدود الأوكرانية، وكما قلنا من قبل نتوقع غزوا روسيا وشيكا لأوكرانيا".

وأردف المتحدث، "مستعدون لاستئناف العمل الدبلوماسي فيما يخص الأمن بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، وقد أوضحنا هذا الأمر لروسيا والشركاء الأوروبيين، وأيضا مستعدون والحلفاء لمواجهة روسيا إذا قررت القيام بعمل عسكري وفرض عقوبات اقتصادية صارمة".

وفي سياق آخر، حثّ سوليفان، المواطنين الأمريكان الموجودين في أوكرانيا، إلى "المغادرة على الفور"، خلال الـ 24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة.

وقال سوليفان، "نريد أن نكون واضحين للغاية في تلك النقطة. على أي أمريكي في أوكرانيا المغادرة في أقرب وقت ممكن وفي كل الأحوال، خلال الـ24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة"، مضيفا، "لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل بوضوح. لا نعلم بالضبط ما سيحدث، لكن الخطر الآن مرتفع بما يكفي والتهديد الآن فوري بما يكفي".

وأضاف سوليفان أنه إذا بقي أمريكيون في أوكرانيا فإنهم "يخوضون مجازفة بلا ضمان أن تكون هناك أي فرصة أخرى للمغادرة، وبدون أفق لإجلاء عسكري أمريكي في حالة وقوع غزو روسي"، على حد تعبيره.

وأنهى الرئيس الأميركي جو بادين، أمس الجمعة، مشاورات هاتفية مع قادة أوروبا، فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكذلك قادة حلف الأطلسي (الناتو)، تناولت الأزمة الأوكرانية في ذروة توتر مع روسيا.

المصدر:يونيوز