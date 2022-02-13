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البحرين تدعي بان إلحاق ضابط إسرائيلي بجيشها مرتبط بتحالف يضم 34 دولة

ادعت وزارة الخارجية البحرينية يوم السبت إن مهمة الضابط الإسرائيلي الملحق بالجيش البحريني تأتي في إطار ما وصفته بترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة .
رمز الخبر: ۶۲۸۲۰
تأريخ النشر: 12 February 2022

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثرَ من أربع وثلاثين دولة".
وزعمت: ان "مهمة هذا التحالف تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة".
وكانت وسائل إعلام اسرائيلية قد قالت في الأيام الماضية إنه سيتم تعيين ضابط كبير من البحرية الإسرائيلية في البحرين في الأسابيع المقبلة، وسيكون بمثابة ضابط اتصال للأسطول الأمريكي الخامس، الذي يقع مقره الرئيسي في المملكة.
وأفادت وسائل إعلام بأن البحرين وإسرائيل عقدتا اتفاقا على تمركز ضابط كبير من البحرية الإسرائيلية بصفة دائمة في المنامة.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير الأمن بيني غانتس للبحرين الأسبوع الماضي، حيث اتفق الوزير على ذلك خلال اجتماع ثلاثي مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي، وقائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال براد كوبر.
وزار وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، الأسبوع الماضي، في إطار جولة لم يعلن عنها مسبقا.

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