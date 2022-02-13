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الجيش اللبناني یحمّل الکیان الصهیوني مسؤولية اعتداءاته المتكررة على الاراضي اللبنانية

دان الجيش اللبناني الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة التي تحصل يوميا ، وحمل العدو مسؤولية النتائج التي تترتب عنها ، داعيا الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط عليه من أجل كبح ممارساته العدائية ، لا سيما استخدام المجال الجوي اللبناني لقصف الاراضي السورية واستمرار انتهاكاته للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا .
رمز الخبر: ۶۲۸۱۹
تأريخ النشر: 12 February 2022

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اصدرته الجمعة بأنه "بتاريخ اليوم عقد اجتماع ثلاثي استثنائي في ​رأس الناقورة​ برئاسة قائد قوات ​الأمم المتحدة​ الموقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ​ديل كول​، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو، حيث أثنى الوفد اللبناني على الجهود التي قام بها الجنرال ديل كول خلال فترة توليه رئاسة البعثة، متمنيا له التوفيق في المهمات المستقبلية. كما تمنى للقائد الجديد التوفيق في مهماته، ودان الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة التي تحصل يوميا، وحمل العدو مسؤولية النتائج التي تترتب عنها.
كما دعا الأمم المتحدة إلى "ممارسة الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية، لا سيما استخدام المجال الجوي اللبناني لقصف ​الاراضي السورية​ واستمرار انتهاكاته للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا"، وأكد التزام لبنان القرارات الدولية لا سيما ​القرار 1701​ ومندرجاته، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة، ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال ​الخط الأزرق​ و​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ والقسم الشمالي المحتل من ​بلدة الغجر​ وبقعة B1 المحتلة والنقاط ال17 المتحفظ عليها".

المصدر: النشرة

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