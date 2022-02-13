النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۹مشاهدات
‍ پ

متظاهرون مناهضون للقاحات كورونا يواصلون حصارهم للبرلمان وسط العاصمة

ازدادت جموع المتظاهرين أمس الجمعة خارج البرلمان النيوزيلندي، بعد تخفيض الشرطة جهودها لإخراج محتجين مناهضين للقاح كوفيد-19 تورطوا في اشتباكات عنيفة في يوم سابق.
رمز الخبر: ۶۲۸۱۳
تأريخ النشر: 12 February 2022

ازدادت جموع المتظاهرين أمس الجمعة خارج البرلمان النيوزيلندي، بعد تخفيض الشرطة جهودها لإخراج محتجين مناهضين للقاح كوفيد-19 تورطوا في اشتباكات عنيفة في يوم سابق.

وسادت أجواء احتفالية في مخيم مؤقت أطلق عليه السكان اسم "مخيم الحرية"، فيما كانت الشرطة تراقب من وراء المتاريس.

وارتفع عدد المتظاهرين من 250 إلى ما يقرب من 1500 يوم أمس الجمعة.

هذا وتفرض نيوزيلندا تطعيما إجباريا ضد فيروس كورونا على الأشخاص العاملين في قطاعات مثل الصحة وإنفاذ القانون والتعليم والدفاع، تحت طائلة الطرد للرافضين، كما يجب إظهار إثبات التطعيم لدخول المطاعم والأحداث الرياضية والخدمات الدينية.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جرّاح وبن غفير يعلن اعادة افتتاح مكتبه الأحد في الحي
وزير الخارجية يلتقي مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي في الخرطوم
البرهان: لسنا في عداء مع إسرائيل والجزيرة خرقت قوانين السودان
تيار الوفاء یحذّر من تحوّل البحرين لفلسطين ثانية
رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمباني البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
السلطات تعلن إلغاء آخر قيود مكافحة كورونا
اجمالي اصابات كورونا يتخطى المليون مع تسجيل 5935 اصابة جديدة
قائد الدفاع الجوي يزور قاعدة بلد الجوية: لتأمين الحماية الكاملة لها
نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
تحرير الطفل فواز القطيفان بعد 4 أشهر على اختطافه
إزالة العلم البريطاني عن مبنى السفارة البريطانية في كييف ودول تطلب من رعاياها المغادرة
طوكيو تدرس تخفيف حظر دخول الأجانب غير المقيمين
للمرة الثالثة.. إقامة صلاة الاستسقاء بمساجد البلاد
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-02-2022
الرئاسة الفرنسية: اتصال هاتفي متوقع بين ماكرون وبوتين غدا السبت
وزير الزراعة التركي من بغداد: تعاون مشترك مع العراق يخص تبادل المنتجات
تواصل عمليات التطعيم بلقاح كورونا وسط ارتفاع في أعداد المصابين
إقليم أونتاريو يفرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات كورونا
بغداد تستلم أعتدة ومدرعات قتالية من بلغاريا
مستشار الأمن القومي: نتوقع غزوا روسيا لأوكرانيا بأية لحظة وسيبدأ بقصف جوي
شجرة كورو المعمرة في مدينة افران.. معلم يجذب السياح ورواد الطبيعة
ماكرون رفض إجراء فحص فيروس كورونا بموسكو خوفا على وقوع حمضه النووي في أيدي الروس
الكيان الصهيوني يجلي أسر دبلوماسييه من أوكرانيا
البحرين تدعي بان إلحاق ضابط إسرائيلي بجيشها مرتبط بتحالف يضم 34 دولة
فاو: الجفاف يهدد حياة 20 مليون أفريقي
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
الجيش اللبناني یحمّل الکیان الصهیوني مسؤولية اعتداءاته المتكررة على الاراضي اللبنانية
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته