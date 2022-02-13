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تحطم حافلة في منطقة نائية شمال البلاد يتسبب بوفاة وإصابة 50 شخصًا

أعلنت السلطات الرسمية في البيرو، وفاة 20 شخصاً على الأقل، بينهم طفلة في الرابعة من العمر، وإصابة 30 آخرين، بحادث سقوط حافلة من علو 100 متر في منحدر منطقة ليبرتاد النائية شمال البلاد.
رمز الخبر: ۶۲۸۱۲
تأريخ النشر: 12 February 2022

أعلنت السلطات الرسمية في البيرو، وفاة 20 شخصاً على الأقل، بينهم طفلة في الرابعة من العمر، وإصابة 30 آخرين، بحادث سقوط حافلة من علو 100 متر في منحدر منطقة ليبرتاد النائية شمال البلاد.

وسقطت الحافلة من علو 100 متر، في منطقة ليبرتاد النائية قبل يومين، وفق الحكومة المحلية، ومضت ساعات قبل ورود الأنباء، نظراً لبعد المنطقة.

وكانت الحافلة في طريقها من تايابمبا إلى تروخيو، في رحلة تبلغ مسافتها 340 كلم وتستغرق 14 ساعة بسبب رداءة الطرق.

وكثيرا ما تقع حوادث مرور في البيرو، لسوء حالة الطرق والسرعة والافتقار للافتات المرورية، عدا عن عدم صرامة السلطات في تطبيق القوانين.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قتل 10 أشخاص، عندما خرجت حافلة صغيرة عن الطريق في أحد الأدغال شمال البيرو.

المصدر:يونيوز

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