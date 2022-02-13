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وزير الخارجية الأمريكي يصل فيجي وواشنطن تعتزم فتح سفارة في جزر سولومون

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت إلى فيجي، حيث سيعقد اجتماعا عبر الإنترنت مع 18 من زعماء دول منطقة المحيط الهادي.
رمز الخبر: ۶۲۸۱۱
تأريخ النشر: 12 February 2022

ولفت مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت الى أن الوزير أنتوني بلينكن سيعلن أن واشنطن تعتزم فتح سفارة في جزر سولومون التي حولت ولاءها الدبلوماسي من تايوان إلى الصين في عام 2019.

وقال المسؤول، "بلينكن سيصدر إعلانه اليوم أثناء زيارة لدولة فيجي حيث سيعقد اجتماعا عبر الإنترنت مع 18 من زعماء دول منطقة المحيط الهادي".

وكانت السفارة الأميركية في هونيارا أغلقت أبوابها العام 1993 وأبقت على قنصلية تعتمد على السفارة الأميركية في بورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة.

وسيشارك بلينكن من فيجي، في اجتماع عبر الفيديو مع قادة 18 دولة جزرية في المحيط الهادئ، لتعزيز علاقات بلاده الدبلوماسية معها في مواجهة ضغوط الصين.

وتبذل بكين وفقا لمسؤولين أميركيين، جهدا خاصا لتعزيز نفوذها في عدد من الدول الجزرية في المنطقة.

المصدر:يونيوز

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