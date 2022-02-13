وزير الخارجية الأمريكي يصل فيجي وواشنطن تعتزم فتح سفارة في جزر سولومون

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت إلى فيجي، حيث سيعقد اجتماعا عبر الإنترنت مع 18 من زعماء دول منطقة المحيط الهادي.

ولفت مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت الى أن الوزير أنتوني بلينكن سيعلن أن واشنطن تعتزم فتح سفارة في جزر سولومون التي حولت ولاءها الدبلوماسي من تايوان إلى الصين في عام 2019.

وقال المسؤول، "بلينكن سيصدر إعلانه اليوم أثناء زيارة لدولة فيجي حيث سيعقد اجتماعا عبر الإنترنت مع 18 من زعماء دول منطقة المحيط الهادي".

وكانت السفارة الأميركية في هونيارا أغلقت أبوابها العام 1993 وأبقت على قنصلية تعتمد على السفارة الأميركية في بورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة.

وسيشارك بلينكن من فيجي، في اجتماع عبر الفيديو مع قادة 18 دولة جزرية في المحيط الهادئ، لتعزيز علاقات بلاده الدبلوماسية معها في مواجهة ضغوط الصين.

وتبذل بكين وفقا لمسؤولين أميركيين، جهدا خاصا لتعزيز نفوذها في عدد من الدول الجزرية في المنطقة.

المصدر:يونيوز