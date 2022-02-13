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فاو: الجفاف يهدد حياة 20 مليون أفريقي

أدى الجفاف الذي يضرب القرن الأفريقي منذ سنوات إلى انعدام شديد في الأمن الغذائي، الأمر الذي يعرض حياة الملايين للخطر.
رمز الخبر: ۶۲۸۱۰
تأريخ النشر: 12 February 2022

حذرت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة في تحليل وزّعته في جنيف، أمس الجمعة، من أنّه في حال سيناريو أسوأ الحالات بالنسبة للجفاف فى القرن الأفريقي حيث تنقطع الأمطار تماما ولا تتلقى المجتمعات التي تعتمد على الزراعة الدعم الكافي، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد يمكن أن يرتفع إلى 15-20 مليونا مع مواجهة بعض الأسر الأكثر تضررا ظروف الجوع الكارثية.

وقالت إن الجفاف الممتد متعدد المواسم في القرن الأفريقي يتسبب في انعدام الأمن الغذائي الحاد هناك حيث يتعرض 12 مليونا إلى 14 مليون شخص للخطر الآن وذلك مع استمرار ذبول المحاصيل وضعف الحيوانات، كما أنّ النزاعات القائمة على الموارد تتصاعد مع زيادة التنافس على المياه والمراعي وتزايد معدلات سوء التغذية في المناطق المتضررة من إثيوبيا وكينيا والصومال ما يبرز الحاجة إلى استدامة سبل العيش الريفية التي تدعم السلام والأمن الغذائي في جميع أنحاء القرن الأفريقي.

وأضافت المنظمة أن توقعات الأمن الغذائي في المنطقة ستعتمد بشكل كبير على أداء موسم الأمطار المقبل خاصة وأن التوقعات حاليا غير مؤكدة.

في الصومال وحده من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة والرابعة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي) من 3.5. إلى 4.1 مليون بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2022، وذلك إذا لم يتم تلقي المساعدة الإنسانية في الوقت المحدد.

وأكدت أن هناك حاجة لعمل إنساني فوري لدعم المزارعين والرعاة.

وأشارت "فاو" إلى أنها نفذت إجراءات استباقية خلال النصف الأخير من عام 2021 في إثيوبيا وكينيا والصومال للتخفيف من آثار الجفاف على أكثر من مليون شخص من سكان الريف وتم حتى الآن التخفيف من حدة الأزمة ولكن هناك حاجة إلى المزيد مع تدهور الوضع ومع اقتراب الأزمة.

وقدرت أن هناك حاجة ماسة إلى 130 مليون دولار لتوفير المساعدة ذات الأهمية الزمنية للمجتمعات المعرضة بشدة للجفاف في المناطق المتضررة من الجفاف في البلدان الثلاثة حيث تدعم الخطة إنتاج ما يصل إلى 90 مليون لتر من الحليب وما يصل إلى 40 ألف طن من المحاصيل الغذائية الأساسية في الجزء الأول من عام 2022 ما يضع أكثر من مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد فى موضع آمن.

المصدر:يونيوز

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