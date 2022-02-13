رئيس الوزراء: كل الخيارات واردة لإنهاء الاحتجاجات على التدابير الصحية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن "كل الخيارات واردة" لإنهاء تحرك المحتجين على التدابير الصحية لمكافحة كورونا، الذين يقطعون الطرقات بسياراتهم وشاحناتهم.

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن "كل الخيارات واردة" لإنهاء تحرك المحتجين على التدابير الصحية لمكافحة كورونا، الذين يقطعون الطرقات بسياراتهم وشاحناتهم.

وأكد ترودو خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة إن "كل شيء مطروح على الطاولة، لأن هذا النشاط غير القانوني يجب أن يتوقف".

وأضاف ترودو، "الحدود لا يُمكن أن تبقى مغلقة، ولن تبقى كذلك"، مشيرا إلى أنه أكد هذا الأمر لنظيره الأمريكي جو بايدن خلال محادثة هاتفية جرت بينهما بهذا الشأن.

ومنذ أسبوعين، يشل متظاهرون يطالبون بالتراجع عن مختلف الاجراءات الصحية لمكافحة كورونا، وسط العاصمة الفدرالية أوتاوا، كما قطعوا بعض طرق التجارة الرئيسية بقصد ضرب الاقتصاد والضغط على الحكومة.

المصدر:يونيوز