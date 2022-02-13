انطلاق شحنة مساعدات من ميناء دمياط إلى لبنان

غادرت سفينة مساعدات مصرية ميناء دمياط، في طريقها إلى لبنان، وذلك بتوجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، أن السفينة تحمل على متنها 487.5 طن مساعدات، تضم 122 طن مواد غذائية، و265.5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة.

وأشار سعد إلى أن مجلس الوزراء قام بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتوفير المساعدات المحددة، كما تم التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء اللبنانيون.

بدوره، أعلن سفير مصر لدى لبنان، ياسر علوي، أن الشحنة الجديدة تعد الأكبر من المساعدات التي تصل إلى لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت، مشددًا على التزام مصر الدائم بالوفاء بالعهد الذي قطعته على المستوى الرئاسي بالوقوف كتفا بكتف إلى جانب لبنان وتسخير كل الإمكانات المصرية لدعم اللبنانيين خلال هذه الظروف الدقيقة.

المصدر:يونيوز