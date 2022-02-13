وزراء خارجية القمة الرباعية يؤكدون الالتزام بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومفتوحة"

أكد وزراء خارجية الحوار الأمني الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان المعروف بـ "كواد" أمس الجمعة الالتزام بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومفتوحة وقوية وشاملة وخالية من الإكراه وتسعى فيها الدول جاهدة لحماية مصالح شعوبها".

أكد وزراء خارجية الحوار الأمني الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان المعروف بـ "كواد" أمس الجمعة الالتزام بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومفتوحة وقوية وشاملة وخالية من الإكراه وتسعى فيها الدول جاهدة لحماية مصالح شعوبها".

وسلط بيان مشترك للرباعية في أعقاب اجتماع وزراء خارجيتها الرابع الذي عقد في مدينة ملبورن الأسترالية على تركيز أعضاء كواد على العمل "كفريق" بشكل وثيق مع "الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة أهم التحديات في المنطقة".

كما أعرب البيان الذي نشرته الخارجية الأمريكية عن دعم الشركاء في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لدفع "التنفيذ العملي لرؤية آسيان بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأكد البيان على إدراك أهمية "الآليات والمؤسسات دون الإقليمية" بما في ذلك هيئة دول حوض نهر ميكونغ الخمس وهي بورما ميانمار ولاوس وتايلاند وكمبوديا وفيتنام.

ورحب وزراء الخارجية بالتقدم المحرز في "التعاون العملي" بين الشركاء في الحوار الأمني الرباعي "لمواجهة التحديات الإقليمية بما في ذلك المساعدة الإنسانية والاستجابة للكوارث والأمن البحري ومكافحة الإرهاب ومكافحة المعلومات المضللة والأمن السيبراني".

وأعرب البيان عن تأكيد الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان على أهمية "الالتزام بالقانون الدولي لا سيما على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لمجابهة التحديات التي تواجه النظام القائم على القواعد البحرية بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي والشرقي".

كما رحب ببرامج التبادل الجديدة للولايات المتحدة في مجالات "الأمن السيبراني والأمن البحري ومكافحة المعلومات المضللة وتعزيز الشفافية في الحوكمة.

وشدد على الالتزام "بتعزيز السلام والاستقرار الدوليين في الفضاء السيبراني" بالإضافة إلى دعم أعضاء الحلف الأمني الرباعي "للجيران الإقليميين" في "بناء التماسك في المجال السيبراني ومكافحة المعلومات المضللة والتهديد المتزايد من برامج الفدية".

وجدد تأكيد الالتزام "بدعم وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد وفي صميمه منظمة التجارة العالمية".

كما عبر عن معارضة "السياسات والممارسات الاقتصادية القسرية التي تتعارض مع هذا النظام"، مؤكدا على العمل "بشكل جماعي لتعزيز القوة الاقتصادية العالمية ضد مثل هذه الإجراءات".

والتزم أعضاء "كواد" بالتعاون "لإنشاء سلاسل توريد طاقة نظيفة مسؤولة ومرنة"، مرحبين"باقتراح أستراليا استضافة منتدى سلسلة إمداد الطاقة النظيفة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في منتصف عام 2022."

ودان بيان وزراء الخارجية "إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية المزعزعة للاستقرار في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي"، مجددا تأكيد الالتزام "بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأعرب وزراء خارجية الحوار الأمني الرباعي عن تطلعهم إلى استضافة اليابان للقمة الرباعية القادمة في النصف الأول من عام 2022 مؤكدين على "الاستمرار في الاجتماع سنويا للعمل كقوة من أجل الخير للمنطقة."

وكانت استضافت مدينة ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية، أمس الجمعة، اجتماعا لوزراء خارجية القمة الرباعية "كواد".

وضمّ الاجتماع كلا من وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، أنتوني بلينكن ويوشيماسا هاياشي وسوبرامنيام جاي شانكار وماريس باين، على التوالي.

المصدر:يونيوز