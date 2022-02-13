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البيت الأبيض: روسيا قد تشن هجوما سريعا على أوكرانيا ودول عدة تدعو رعاياها لمغادرة كييف

أعلن مستشار الامن القومي للبيت الابيض جايك ساليفان أن غزوا روسيا لاوكرانيا قد "يحصل في أي وقت"، وحتى قبل انتهاء اولمبياد بكين الشتوي المقرر في 20 شباط/فبراير.
رمز الخبر: ۶۲۸۰۲
تأريخ النشر: 12 February 2022

أعلن مستشار الامن القومي للبيت الابيض جايك ساليفان أن غزوا روسيا لاوكرانيا قد "يحصل في أي وقت"، وحتى قبل انتهاء اولمبياد بكين الشتوي المقرر في 20 شباط/فبراير.

وقال ساليفان للصحفيين اليوم الجمعة،"لا نزال نرى مؤشرات تصعيد روسي، ويشمل ذلك وصول قوات جديدة الى الحدود الاوكرانية".

واضاف أن الحلفاء أبدوا وحدة موقف "لافتة" في مواجهة روسيا، محذرا موسكو من أن نفوذها سيتراجع في حال قررت غزو اوكرانيا.

وأكد "مهما حصل فإن الغرب موحد اكثر من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة وقد تعزز حلف شمال الأطلسي".

وأضاف ساليفان أن الولايات المتحدة ترى أن هجوماً روسياً محتملاً على أوكرانيا والذي تعتبره وشيكاً سيبدأ بقصف جوي وقد يتضمّن "هجوماً سريعاً" على كييف.

ودعا ساليفان الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد "في غضون 24 إلى 48 ساعة".

وفي هذا الإطار، دعت مجموعة من الدول مواطنيها لمغادرة أوكرانيا بأسرع ما يمكن، أو الامتناع عن السفر إليها، إلا في للضرورة القصوى، من بينها بريطانيا وهولندا ولاتفيا واستونيا والنرويج.

المصدر:يونيوز

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