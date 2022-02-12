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وزير الزراعة التركي من بغداد: تعاون مشترك مع العراق يخص تبادل المنتجات

يسعى العراقُ إلى تحقيق ِاحتياجاتِه من الأمنِ الغذائي، وذلك بالاعتمادِ على تجاربِ الدولِ في استخدامِ الوسائلِ الحديثةِ لتجاوزِ أزمةِ المياه، ولا سيما مع قربِ انعقادِ المؤتمرِ الثلاثي مع تركيا وسوريا.
رمز الخبر: ۶۲۸۰۱
تأريخ النشر: 12 February 2022

يسعى العراقُ إلى تحقيق ِاحتياجاتِه من الأمنِ الغذائي، وذلك بالاعتمادِ على تجاربِ الدولِ في استخدامِ الوسائلِ الحديثةِ لتجاوزِ أزمةِ المياه، ولا سيما مع قربِ انعقادِ المؤتمرِ الثلاثي مع تركيا وسوريا.

وأكد وزير الزراعة التركي بكر باكدميرلي إن الإجتماعات مع الجانب العراقي تأتي بهدف مواجهة التغيرات المناخية وأزمة المياه.

وكشف الوزير التركي عن تعاون مشترك مع العراق يخص تبادل المنتجات، وقال إن "تركيا بصدد التعاون في المجالات كافة مع العراق، سواء كانت زراعية او غيرها"، مبيناً أن "بلاده تعاني هذه الفترة من قلة المياه وتغير المناخ والهجرة لعدة اسباب، منها الحروب والصدامات".

وأوضح أن "الهدف من زيارته للعراق هو التعاون للتغلب على هذه الظواهر"، لافتا الى أنه "بحث مع وزير الزراعة العراقي التعاون في المجال الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية".

وبين أن "منطقتنا عانت من اليباس في السنوات الاخيرة وقلة المياه التي أثرت على الزراعة في تركيا"، مشيرا الى أن "تركيا بدأت باستعمال طريقة الري بالتنقيط في بعض المحاصيل الزراعية".

المصدر:يونيوز

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