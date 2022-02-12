تواصل عمليات التطعيم بلقاح كورونا وسط ارتفاع في أعداد المصابين

اعلنتْ وَزارةُ الصحةِ العراقية تطعيمَ 45 ألف و419 شخصاً بلقاح كورونا في يومٍ واحدٍ.

اعلنتْ وَزارةُ الصحةِ العراقية تطعيمَ 45 ألف و419 شخصاً بلقاح كورونا في يومٍ واحدٍ.

وأشارت الوزارة إلى أن مراكزها تواصِلُ حَمَلاتِ التلقيح ِلمواجهةِ الموجةِ الرابعةِ من وباءِ كورونا، مضيفة ًان المجموعَ التراكميَ لمتلقِي اللقاح ِبلغَ اكثرَ من تسعةِ ملايين وخمسِمئةٍ واربعينَ الفَ حالة.

وأعلنت وزارة الصحة أنها "سجلت 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 5718 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 29 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 45419".

المصدر:يونيوز