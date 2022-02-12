الرئاسة الفرنسية: اتصال هاتفي متوقع بين ماكرون وبوتين غدا السبت

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا السبت.

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا السبت.

وبحسب قصر الاليزيه، من المتوقع أن يجري ماكرون الاتصال عند الظهر بتوقيت باريس أو الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت موسكو.

وكان ماكرون قد زار موسكو هذا الأسبوع، حيث بحث مع بوتين قضايا الأمن في أوروبا والوضع حول أوكرانيا.

ومن موسكو توجه الرئيس الفرنسي إلى كييف حيث التقى بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن نيته الاتصال بماكرون بعد زيارة الأخير لكييف.

المصدر:يونيوز