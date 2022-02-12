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واشنطن تمنح نفسها حق التصرّف بـ7 مليارات دولار هي مُلك لأفغانستان

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بـ7 مليارات دولار من البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.
رمز الخبر: ۶۲۷۹۷
تأريخ النشر: 11 February 2022

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بـ7 مليارات دولار من البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

ويريد بايدن الذي يلجأ بذلك إلى إجراء غير مسبوق، تخصيص نصف هذا المبلغ تقريبا للتعويضات التي طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر وإنفاق النصف الآخر على المساعدات الإنسانية في أفغانستان، وفقا لمسؤول أمريكي.

وقال المسؤول إن المبلغ الآخر البالغ 3.5 مليار دولار سيبقى في الولايات المتحدة ويستخدم لتمويل عمليات التقاضي المستمرة من قبل ضحايا الإرهاب الأمريكيين، مشيرا إلى أن المحاكم الأمريكية التي رفع فيها ضحايا الهجمات دعاوى ضد طالبان، سيتعين عليها أيضا اتخاذ إجراءات لتعويض الضحايا.

وكان قد تم تعليق التمويل الدولي لأفغانستان وتجميد مليارات الدولارات من أصول البلاد في الخارج، ومعظمها في الولايات المتحدة، بعد سيطرة حركة "طالبان" على البلاد في منتصف آب/أغسطس 2021.

وعلّق المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان قائلا، "إن سرقة أموال الشعب الأفغاني التي جمدتها واشنطن تدل علی أعلی مستوى انحطاط".

المصدر:يونيوز

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