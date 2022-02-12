جمعية القضاة تؤكد تمسكها بالدفاع عن السلطة القضائية

طالبت جمعية القضاة التونسيين رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرجوع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء حماية للمكتسبات المتعلقة بالقضاء سلطة مستقلة.

وأكّدَ رئيسُ جمعيةِ القُضاة التونسيينَ أَنَسْ الحْمَادي خلالَ وقفةٍ احتجاجية انتُظِمَت اليوم أمام قصرِ العدالةِ بالعاصمة، أكد أنَّ القُضاة مستعدّونَ للمُضِي قـُدُمًا في النضالِ والدفاعِ عن السلطةِ القضائيةِ والقُضاة، في حال عدمِ تراجُعِ رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن قراراتِه بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، وقد رفعَ القُضاة شعاراتٍ تدعو إلى المحافظة على استقلاليةِ السّلطةِ القضائية، كما رفعَ المواطنونَ الذين شاركوا في الاحتجاج شعاراتٍ مناهضة لقرارات رئيس الدولة.

وأفادت جمعية القضاة التونسسين على لسان رئيسها أنس الحمايدي، أنها لن تقبل بانتكاسة الديمقراطية التونسية بما سمتها محاولات رئيس الجمهورية للعودة إلى قضاء ما قبل سنة إحدى عشرة و ألفين أي قضاء خاضع خانع للسلطة التنفيذية وذلك في إشارة إلى الهيئة التي ستعوض المجلس الأعلى للقضاء. وستتداول جمعية القضاة التونسيين السبت القادم التحركات الممكنة في ضوء القرارات الجديدة الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء.

المصدر:يونيوز