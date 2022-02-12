عملية أمنية استباقية شمال بغداد لملاحقة بقايا الإرهابيين

نفذتْ قوات عراقية مشتركة بإسنادِ طيران الجيشِ والاستخباراتِ العسكريةِ عملية ًاستباقية ًفي مناطقَ شماليِّ العاصمةِ بغداد.

وعثرتِ القواتُ المشارِكة ُفي هذه العمليةِ على عددٍ من الأوكارِ التابعةِ لداعشَ واكداسٍ من الاسلحةِ المتوسطةِ والخفيفة.

واعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أنه "بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد في منطقة السلمان ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد"

وأشارت الى ان "الكدس يحتوي على رمانات هجومية والغام ضد الاشخاص نوع TC50 تابعة الى عصابات داعش الإرهابية يستخدم لاستهداف القوات الامنية". واضاف أنه "تم رفع المضبوطات من مكافحة المتفجرات دون حادث يذكر".

المصدر:يونيوز